Mustafa Sandal ev sahibi ile mahkemelik oldu! Etiler'deki lüks evi için istenen kira ortaya çıktı! 65 bin TL yerine...

MYNET-Sahne şovları ve kostümleri ile adından sıkça söz ettiren Mustafa Sandal şimdi de ev sahibiyle yaşadığı sorunlarla gündeme geldi.

Sandal'ın Etiler'deki lüks sitedeki evinin kirası için ev sahibiyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Sandal’ın lüks evi için ödediği aylık 65 bin liralık kira bedeli, sitedeki diğer evlerin altında kaldı.

YENİ KİRA BEDELİ İSE...

Ev sahibi de Sandal'ın kirasının yükselmesi için kira tespit davası açtı ve yeni kira bedelinin 170 bin lira olmasını talep etti.

Mustafa Sandal ise 2018 yılında kiraladığı evi için açılan davanın reddini istedi.

Ünlü ismin oturduğu lüks sitedeki evlerin kira bedelinin ise 200 ila 220 bin lira arasında değiştiği söyleniyor.