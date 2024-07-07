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  4. Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'ı görenler şaştı kaldı! "Mimikleri bile aynı"

Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'ı görenler şaştı kaldı! "Mimikleri bile aynı"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.07.2024 15:28
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Mustafa Sandal konser için geldiği Çeşmede Kitesurf yaptı. Sandal'ın yanında oğlu Yaman da vardı. Yaman'ın pozları paylaşılınca sosyal medyada Mustafa Sandal'ın oğluna yorum yağdı.

Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'ı görenler şaştı kaldı! "Mimikleri bile aynı"

Mustafa Sandal özel hayatıyla adından söz ettiren bir isim. Sandan, Sırp şarkıcı Emina Jahovic'le 2008'de hayatını birleştirmiş, oğulları Yaman ve Yavuz'un annesiyle 2018'de yollarını ayırmıştı.

Mustafa Sandal'ın oğulları büyüdü. Konser vermek için birkaç gün öncesinden ailesiyle beraber Çeşme'ye gelen Mustafa Sandal keyif yaptı.

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Sandal ve oğlu Yaman ile birlikte Alaçatı'da deniz ve rüzgarın tadını çıkardı.
Ayrı ayrı denize giren baba oğul birbirinden ilginç yaptıkları sportif hareketler ile birbirleri ile yarıştılar.

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Milliyet'in çektiği görüntüler sonrası Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman babasına benzerliğiyle sosyal medyada gündem oldu.

Yaman'ı görenler "Ne cool bir çocuk", "Resmen babasının kopyası", "Mimikleri bile aynı" yorumlarında bulundu.

Express


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Mustafa Sandal
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