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  4. Aldığı kilolar yüzünde zorbalığa maruz kaldı! Lana Del Rey 25 kilo verdi

Aldığı kilolar yüzünde zorbalığa maruz kaldı! Lana Del Rey 25 kilo verdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.07.2024 10:44
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"Blue Jeans", "Video Games", "Summertime Sadness" ve "High by the Beach" gibi şarkılarla tanınan ABD'li şarkıcı Lana Del Rey 25 kilo vermesiyle gündeme geldi.

Aldığı kilolar yüzünde zorbalığa maruz kaldı! Lana Del Rey 25 kilo verdi

MYNET-Şarkılarıyla adından söz ettiren melankoli kraliçesi Lana Del Rey değişimiyle gündeme geliyor.

Birkaç ay önce Malibu Chili Cook-Off festivaline katılan Lana Del Rey, aldığı kilolar sebebiyle günlerce zorbalığa maruz kalmıştı. O dönem çirkin yorumlara yanıt veren şarkıcı "Hadi ama hepimiz depresif olduğumuz günlerde bizi mutlu edecek bir sürü abur cubur tüketiyoruz. Çıkılması oldukça zor bir depresyon süreci yaşadım ve aynı dönem ilişkim de bittiği için beni mutlu edecek bir sürü yemek yedim. Evet kilo aldım fakat bunlar beni mutsuz edecek kilolar değiller. Lütfen artık vücudum hakkında yorum yapmayın" demişti.

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Lana Del Rey bu sözlerden sonra da bir hayli zorbalığa maruz kaldı. Aylar sonra ise şarkıcının değişimi gündeme geldi. 25 kilo veren Rey'in nasıl zayıfladığı merak edilirken son dönemde hem ülkemizde hem de dünyada sık kullanılan zayıflama hapını tercih ettiği de iddia edildi.

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Son hallerini paylaşan Lana Del Rey bu ilaca gönderme yapılan yorumlara maruz kaldı. Ancak güzel isim nasıl zayıfladığına dair açıklamada bulunmadı.


Express


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