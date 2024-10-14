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Mustafa Sandal kredi kartı limitini paylaştı! Paylaşımı gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.10.2024 15:31
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Son dönemde gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken Mustafa Sandal, 100 bin TL'nin üzerinde kredi kartı limiti bulunan vatandaşlardan Savunma Sanayii Katkı Payı olarak 750 TL alınacak olmasına tepki göstererek kart limitimi değiştirdi.

Mustafa Sandal kredi kartı limitini paylaştı! Paylaşımı gündem oldu

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündeme bomba gibi düştü.

Buna göre limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek.

Henüz yasalaşmayan bu düzenleme gündemde. Şarkıcı Mustafa Sandal da bu konuda tepki gösterdi.

Son günlerde gündeme dair sözünü sakınmayan Sandal; "Genelde haftaya spor yaparak girerim ama bu hafta kredi kartı limitimi 99 bin TL’ye düşürerek başladım. İyi haftalar..." notunu düştü.

Mustafa Sandal, kredi kartı limitinin görselini de yayımladı. Mustafa Sandal'a tepki gösterenler olduğu gibi destek olanlar da vardı.

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Tepki çeken öneri: "750 lirayı ülkenin savunma sanayisi için..." Tepki çeken öneri: "750 lirayı ülkenin savunma sanayisi için..."

SİNAN AKÇIL DESTEK VERMİŞTİ

Sinan Akçıl bu teklife destek olarak "Kusura bakmayın ya da bakın bilemem onu, ama ben 750 TL ülkemin savunması için vermeyeceksem büyük büyük babalarımdan, anneannelerimden utanırım... 5 gün dayan, 10 paket sigara içme o parayı ülkenin Savunma Sanayii için değerlendir, nasıl fikir?" demişti.

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Mustafa Sandal
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