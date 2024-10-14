Mustafa Sandal kredi kartı limitini paylaştı! Paylaşımı gündem oldu

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündeme bomba gibi düştü.

Buna göre limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek.

Henüz yasalaşmayan bu düzenleme gündemde. Şarkıcı Mustafa Sandal da bu konuda tepki gösterdi.

Son günlerde gündeme dair sözünü sakınmayan Sandal; "Genelde haftaya spor yaparak girerim ama bu hafta kredi kartı limitimi 99 bin TL’ye düşürerek başladım. İyi haftalar..." notunu düştü.

Mustafa Sandal, kredi kartı limitinin görselini de yayımladı. Mustafa Sandal'a tepki gösterenler olduğu gibi destek olanlar da vardı.

SİNAN AKÇIL DESTEK VERMİŞTİ

Sinan Akçıl bu teklife destek olarak "Kusura bakmayın ya da bakın bilemem onu, ama ben 750 TL ülkemin savunması için vermeyeceksem büyük büyük babalarımdan, anneannelerimden utanırım... 5 gün dayan, 10 paket sigara içme o parayı ülkenin Savunma Sanayii için değerlendir, nasıl fikir?" demişti.