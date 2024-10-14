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Sinan Akçıl'ın önerisi sosyal medyada tepki gördü! "750 lirayı ülkenin savunma sanayisi için..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.10.2024 08:24
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Savunma sanayisine destek amacıyla kredi kartı limiti 100 bin TL olan kişilerden 750 TL'lik vergi kesintisi, tartışmalara neden oldu. Sinan Akçıl ise bu kesintiyi destekleyerek "5 gün dayan, 10 paket sigara içme" diyerek verdiği fikirle tepki çekti.

Sinan Akçıl'ın önerisi sosyal medyada tepki gördü! "750 lirayı ülkenin savunma sanayisi için..."

Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarının artırılması amacıyla bazı işlemlerden katılma payı alınacak.

Savunma Sanayi Fonu'nun gelirini artırmak amacıyla taslakta yer alan düzenlemeler şu şekilde:

Vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar,

Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira,

Tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 lira,

Noterlerde yapılan; sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında 1.500 lira, diğer işlemlerden 75 lira,

Limiti 100 bin lirası ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira,

Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınmasına ilişkin düzenleme yapılıyor.

SİNAN AKÇIL YİNE GÜNDEMDE

Sosyal medyada bu düzenlemeye tepkiler varken Sinan Akçıl'dan ilginç bir paylaşım geldi. Akçıl paylaşımında şunu yazdı:

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"Kusura bakmayın ya da bakın bilemem onu, ama ben 750 TL ülkemin savunması için vermeyeceksem büyük büyük babalarımdan, anneannelerimden utanırım... 5 gün dayan, 10 paket sigara içme o parayı ülkenin Savunma Sanayii için değerlendir, nasıl fikir?"

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Sinan Akçıl'ın bu sözleri sonrası "Sinan Akçıl'ın yaptığı konserlerin parası savunma sanayisine aktarılsın. Nasıl fikir?" yorumları geldi.

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Sinan Akçıl
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