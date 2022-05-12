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Mustafa Sandal Melis Sütşurup ile evlilik hazırlığında! Düğün için paraya kıydı

12.05.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emina Jahovic ile nafaka krizi yaşayan Mustafa Sandal Melis Sütşurup ile düğün hazırlığı yaparken kesenin ağzını açtı. Sandal iddialara göre; Marmaris’teki çok lüks bir otelde yapılacak ve iki gün sürecek düğüne 200 bin Euro ödeyecek.

Mustafa Sandal Melis Sütşurup ile evlilik hazırlığında! Düğün için paraya kıydı

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup 3 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşecek nikâh töreni ile mutluluğa 'Evet' diyecek. Ünlü çift, 10 Haziran'da ise Marmaris'te ailelerini ve dostlarını düğünlerinde ağırlayacak. Emina Jahovic ile nafaka krizi yaşayan Sandal ikinci düğünü için kesenin ağzını açtı.

Sırp basınının iddiasına göre Sandal 10-12 Haziran'daki hafta sonunda 80 kişilik bir düğün organizasyonu yaptı.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 10 Haziran akşamı otel bünyesinde bulunan çok ünlü bir Yunan restoranında kutlama yemeği yiyecek. Ertesi gün otelin bahçesinde düğün merasimi yapılacak ve parti tüm gün sürecek. Törende damat Musti de mini bir konser verecek.

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80 KİŞİLİK KONAKLAMA 40 BİN EURO

Sadece yemekler için 20 bin Euro ödeyecek olan Mustafa Sandal'ın cebinden 80 kişilik konaklama için 40 bin Euro çıkacak. Ulaşım için 30 bin Euro'yu gözden çıkartan Musti, havai fişek ve şampanyalı kutlamalar için de otele toplamda 100 bin Euro ödemiş olacak.

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Böylece düğün için yaklaşık 200 bin Euro yani 3 milyon 200 bin TL'yi gözden çıkaran ünlü sanatçı, Melis Sütşurup'un ayağını da bir kez daha yerden kesecek.

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Mustafa Sandal
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