Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup ayrıldı iddiası... Bu hamlesi şaşırttı

90'lar ve 2000'lerin unutulmaz şarkılarına imza atan; 'Beni Ağlatma', 'Jest Oldu', 'Aya Benzer', 'Araba', 'Pazara Kadar' gibi hitleri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mustafa Sandal her açıklamasıyla gündem oluyor.

Mustafa Sandal, bu defa özel hayatıyla konuşulmaya başlandı. Kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup ile 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen Mustafa Sandal'ın ayrılık iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

YALNIZ DÖNDÜ

Geçtiğimiz hafta birlikte Londra seyahatine giden ikiliden üzen bir haber geldi. Londra'da yaşadıkları tartışma sonucu Mustafa Sandal, İstanbul'a yalnız döndü.

BU HAMLESİ ŞAŞIRTTI

Akif Yaman'ın özel haberine göre; Melis Sütşurup sosyal medya hesabından soyadını ''Sütşurup'' olarak değiştirdi ve Mustafa Sandal ile fotoğrafını kaldırdı.