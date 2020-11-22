Mustafa Temel’den diş hekimlerine özel maske

AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel, Dünya Diş Hekimleri Günü’nde ilçede görev yapan diş hekimlerine isimlerine özel yaptırdığı maskeleri hediye etti.

AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel, "İlçemizde görev yapan diş hekimlerimizi ziyaret ederek hem günlerini kutladık, hem de isimlerine özel yaptırmış olduğumuz maskelerimizi kendilerine takdim ettik" dedi.

Temel, "Tüm hekimlerimize sıhhatimizi korumak için büyük risk altında sürdürdükleri mesleklerinde başarılar diliyor ve tüm sağlık camiasına teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

