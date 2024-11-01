Mustafa Topaloğlu kızı ile kamera karşısına geçti! Irmak Topaloğlu tarzıyla galaya damga vurdu! 'Annesinin kopyası'

'Uzaylı' lakaplı ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu her açıklaması ve her adımıyla olay oluyor. Ünlü türkücü bu defa ‘Çılgın Dersane 5 Updated’ filmi için kızıyla birlikte kamera karşısına geçti.

Baba-kızın galadaki tavırları sempatik bulundu ve Irmak Topaloğlu iddialı tarzıyla adından söz ettirdi.

TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Galaya babası ile uyumlu renklerdeki elbisesi ile katılan Irmak Topaloğlu modaya uyarak başını kapattı ve derin göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.

Irmak Topaloğlu babası ile aynı filmde ve aynı projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu ve şanslı olduğunu dile getirdi. Irmak Topaloğlu'na sosyal medyada yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme 'aynı annesi', 'annesinin kopyası', 'kız aynı annesi' gibi yorumlar yapıldı.