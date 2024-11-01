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  4. Mustafa Topaloğlu kızı ile kamera karşısına geçti! Irmak Topaloğlu tarzıyla galaya damga vurdu! 'Annesinin kopyası'

Mustafa Topaloğlu kızı ile kamera karşısına geçti! Irmak Topaloğlu tarzıyla galaya damga vurdu! 'Annesinin kopyası'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.11.2024 08:44
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Uzaylı temalı söylemleriyle yıllarca dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu şimdi de ‘Çılgın Dersane 5 Updated’ filmi için kızıyla kamera karşısına geçti. Irmak Topaloğlu galaya iddialı tarzıyla damga vurdu.

Mustafa Topaloğlu kızı ile kamera karşısına geçti! Irmak Topaloğlu tarzıyla galaya damga vurdu! 'Annesinin kopyası'

'Uzaylı' lakaplı ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu her açıklaması ve her adımıyla olay oluyor. Ünlü türkücü bu defa ‘Çılgın Dersane 5 Updated’ filmi için kızıyla birlikte kamera karşısına geçti.

Baba-kızın galadaki tavırları sempatik bulundu ve Irmak Topaloğlu iddialı tarzıyla adından söz ettirdi.

BABA KIZ 2

TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Galaya babası ile uyumlu renklerdeki elbisesi ile katılan Irmak Topaloğlu modaya uyarak başını kapattı ve derin göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.

ırmak

Irmak Topaloğlu babası ile aynı filmde ve aynı projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu ve şanslı olduğunu dile getirdi. Irmak Topaloğlu'na sosyal medyada yorum yağdı.

BABA KIZ 3

YORUM YAĞDI

Ünlü isme 'aynı annesi', 'annesinin kopyası', 'kız aynı annesi' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
mustafa topaloğlu
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