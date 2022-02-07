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Mustafa Uslu'nun başı Rus mafyasıyla derde girdi! Ses kayıtları ortaya çıktı

07.02.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu son olarak ‘Cep Herkülü' ile öne çıkmıştı. Uslu'nun Rus mafyasıyla başı dertte. İddialara göre ‘Cep Herkülü’nün Bulgaristan’daki çekimleri sonrası anlaştığı Slvestar Lenenov'a ödeme yapmayan Uslu mafyaya havale edildi. Mustafa Uslu hemen mahkemeye koştu ve 5 kişi hakkında 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Mustafa Uslu'nun başı Rus mafyasıyla derde girdi! Ses kayıtları ortaya çıktı

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin yapımcısı Mustafa Uslu bu filmin çekimleri için Bulgar iş insanı Slvestar Lenenov'la çekimleri tamamlamak için yardım anlaşması yapmıştı. İddiaya göre; film çekimi bittikten sonra parasını alan Lenenov, ünlü yapımcıdan 6 milyon lira alacağı olduğunu öne sürerek ikinci kez para istedi. Uslu ise paranın verildiğini söyledi. Parasını tahsil ettiği halde etmediğini ileri süren Lenenov, devreye Rus mafyasını soktu.

Uslu'yu bir süre sonra Eldaniz Azimov ve 'Kobra' lakaplı Vedat Karataş aradı. İkili, ünlü yapımcıyı ölümle tehdit etti. Ardından menajer Hasan Basri Sarıkaya devreye girdi. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Sarıkaya; Rusya'da yeraltı dünyasının en etkili ismi olarak bilinen Zahariy Kalaşov'un işin içinde olduğunu ve parayı vermesi gerektiğini söyledi. Uslu, Sarıkaya, Azimov ve Karataş'ı ihbar etti. Gözaltına alınan üç isim, İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

"KİMSEYİ TEHDİT ETMEDİM"

Rus mafyası Kalaşov'un üyesi olduğu düşünülen Azimov, yağma suçu işlediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesine başvurulan Sarıkaya, "Mustafa 25 yıllık arkadaşım. Eldaniz'in Rus mafya liderinin aracılığıyla geldiğini öğrendim. Mustafa'yı tehdit etmedim. Yardım etmek istedim" dedi. Karataş, olayla ilgisi olmadığını ve kimseyi tehdit etmediğini söyledi. Azimov ise suçlamaları reddederek, "Ben işçiyim. Bana gelen bilgiyi arkadaşıma ilettim. O da Hasan Basri'ye iletmiş. Kimseyi tehdit etmedim" dedi. Sarıkaya ve Karataş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun başlattığı soruşturma tamamlandı. Uslu'yu yağmalamaya çalışan 1'i tutuklu, 2 adli kontrollü 2 yakalamalı 5 şüpheli hakkında, 'Birden fazla kişi tarafından suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanarak yağma' suçundan 15'er yıla kadara hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Uslu'nun yağmalanmaya çalıştığına ilişkin ele geçirdiği ses kayıtlarına yer verilirken, Uslu'nun Lenenov'la iş ilişkisi olduğu, ödeme yapılmasına rağmen Lenenov'un alacağı olduğunu iddia ederek parayı tahsil etmeye çalıştığı anlatıldı.

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YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Slvestar Lenonov'un, Rus mafyasının önemli isimlerinden biri olan Zahariy Kalaşov'a işi havale ettiği, 'Deniz' kod adli üye Azimov'a havale edilen iş için 'Kobra' kod adlı Serdar Adak'la görüştüğü belirtildi. Mustafa Uslu'nun yağmalanması için organize biçimde işe başlayan Adak'ın Vedat Karataş ve Hasan Basri Sarıkaya'ya ulaştığı anlatılan iddianamede, uluslararası suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehdit ve baskı oluşturan şüphelilerin olmayan bir borç ilişkisinden dolayı para tahsil etmeye çalışıldığı kaydedildi. Lenenov ve Adak hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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Anahtar Kelimeler:
naim süleymanoğlu
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