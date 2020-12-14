MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mustafa Üstündağ Seda Torunlar aşkı bitti

Mustafa Üstündağ Seda Torunlar aşkı bitti

14.12.2020 12:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mustafa Üstündağ Seda Torunlar aşkı bitti

Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, iki ay önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Seda Torunlar'dan ayrıldı.

2010 yılında evlendiği meslektaşı Ecem Özkaya ile evliliği Ocak ayında sona eren oyuncu Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açmıştı.

2902553_977c15eeaeeb242d5c58b3c9aafbe375_640x640

Seda Torunlar ile birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu, aradığı aşkı yine bulamadı. Çiftin aşkları iki ay sürdü. Ayrılık kararından sonra sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakan ikili, beraber oldukları fotoğrafları da sildi.

2902553_8de5d7eb2190becfa7d4c945725dafb0_640x640

Üstündağ'ın Özkaya ile evliliğinden Ahmet Kaan adında bir çocuğu bulunuyor.

Üstündağ, Yılan Hikayesi, Kurtlar Vadisi, Çukur ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerin yanı sıra, pek çok filmde de rol almıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'
Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söylediYıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi
Özel hayatından detaylar! Gerçek adı, evlilikleri...Özel hayatından detaylar! Gerçek adı, evlilikleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

Kritik kabine toplantısı bugün

Kritik kabine toplantısı bugün

Ünlü oyuncudan üstsüz pozlar!

Ünlü oyuncudan üstsüz pozlar!

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...

Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...

İlginizi Çekebilir

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Ölen eşinin ardından olay aldatma itirafı

Ölen eşinin ardından olay aldatma itirafı

Meme polemiği! Yanıtı olay oldu

Meme polemiği! Yanıtı olay oldu

Cesur pozlar! Ceketinin önünü açıp gösterdi

Cesur pozlar! Ceketinin önünü açıp gösterdi

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Diğer Haberler

Şevval Şahin burcunu dövme yaptırdı

Yeni dövmesine beğeni yağdı

Tülin Şahin: Bugün bana '41 kere maşallah' diyoruz

'Bugün bana '41 kere maşallah' diyoruz'

Coşkun Sabah'tan Hülya Avşar itirafı! 'Beni Tanju Çolak'la aldattı'

Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi

Hande Erçel ve Kerem Bürsin gülmekten konuşamadı

Canlı yayındaki halleri olay oldu

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den 'ihanet' göndermesi

'İhanet' göndermesi! Boynuzlu paylaşım kafa karıştırdı

Bella Thorne transparan iç çamaşırlarıyla pozlar verdi!

Tangasını gösterip kendiyle dalga geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.