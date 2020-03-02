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Mustafa Yumlu'dan Türkiye'yi ağlatan Mehmetçik sözleri

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 02.03.2020 08:48 | Son Güncelleme

Denizlispor forması giyen Mustafa Yumlu, İdlib kahramanları ile ilgili yaptığı açıklamayla herkesi duygulandırdı. Yumlu, "Şu an İdlib’e oraya Mehmetçik kardeşlerimin yanına gitmek için can atıyorum. Konuşurken dahi boğazım düğümleniyor. Evet belki acemiyim, belki biz orada gitmek istesek bile operasyonlara bizi göndermeyecekler. Ama en azından kardeşlerimizin erzaklarını, mühimmatlarını, çantalarını gerekirse o çamur olmuş ayakkabılarını, botlarını temizlerim" ifadelerini kullandı.

Mustafa Yumlu'dan Türkiye'yi ağlatan Mehmetçik sözleri

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Mustafa Yumlu, İdlib'e askerlerin yanına gitmek istediğini kaydederek duygu dolu sözlerle ekran başındakileri etkiledi.

"GEREKİRSE MEHMETÇİKLERİMİZİN ÇAMUR OLMUŞ AYAKKABILARINI TEMİZLERİM"

Mustafa Yumlu, "Futbolu konuşmak için gelmedim açıkçası, birkaç gün önce verdiğimiz şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Buradan şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Gazi kardeşlerimize acil şifalar versin inşallah. Ben Muhsin Yazıcıoğlu’nun bir sözünden girmek istiyorum konuya, 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatansa dünyanın şah damarını keseriz. Biz böyle bir milletiz, biz böyle milletimize, ülkemize sahip çıkıyoruz.' Ben belki bedelli olarak askerliğimi yaptım ama şu an size yemin ediyorum ki abdestliyim, şu an İdlib’e oraya Mehmetçik kardeşlerimin yanına gitmek için can atıyorum. Konuşurken dahi boğazım düğümleniyor. Evet belki acemiyim, belki biz orada gitmek istesek bile operasyonlara bizi göndermeyecekler. Ama en azından kardeşlerimizin erzaklarını, mühimmatlarını, çantalarını gerekirse o çamur olmuş ayakkabılarını, botlarını temizlerim. Çünkü bu ülke, bu devlet, bu millet, bu şanlı bayrak için her şey yapmaya değer. Ben kefenimle hazırım oraya gitmek için, kefenimi giydim bekliyorum. Ülkemiz için, vatanımız için. Bu toprak sahipsiz değil" şeklinde konuştu.

(İHA)

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