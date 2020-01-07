Mustafa Yumlu: İnşallah Trabzonspor şampiyon olur

Denizlispor forması giyen başarılı savunmacı Mustafa Yumlu, Antalya kampında İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.

Takımın son durumundan kendi performansına, eski takımı Trabzonspor’dan zirve yarışına kadar her soruya samimi cevaplar veren Yumlu, özellikle bordo-mavili ekipteki teknik direktör değişiminin olumlu etki oluşturacağını ve Hüseyin Çimşir’in bu yükün altından kalkacağını ifade etti.

Yumlu, Trabzonspor’un şampiyon olmasını istediğini de belirterek, "İnşallah Trabzonspor şampiyon olur ve ben de şampiyonluk kutlamalarına giderim. Bu sezon 2 dileğim var. Birisi Trabzonspor şampiyon olsun, diğeri de Denizlispor Süper Lig’de yola devam etsin" dedi.

"BU SENE LİGDE KALIRSAK, GÜZEL GÜNLER GÖRÜRÜZ"

Geçtiğimiz sezon çok talihsiz bir sakatlık yaşadığını ve bu sakatlığın uzun sürdüğünü ifade ederek sözlerine başlayan Mustafa Yumlu, "Futbolda böyle şeyler var ama önemli olan geri dönüşün iyi olması. Allah’a şükür iyi çalıştım, fedakarlıklar yaptım, acı çektim bu dönemde ama iyi şekilde geri döndüm. Sezon başında hazır durumdaydım ama maalesef eski hocamız beni fazla değerlendirmedi. Bazı maçlarda sonradan oyuna dahil oldum ama hoca beni düşünmedi. Lige iyi başladık aslında ama sonrasında bir düşüş yaşadık. Böyle düşüşlerin olması da normal. Yeni toplanan bir ekipte, lige yeni yükselen bir takımda böyle düşüşlerin olması normal. Ancak bizdeki düşüş biraz uzun sürdü. Mehmet hocanın gelişiyle birlikte takım olarak ve bireysel olarak iyi performans göstermeye başladık. Hocanın gelmesiyle oynamaya başladım. Gayet iyi durumdayım. Hocanın bana katkısı çok, ona çok teşekkür ederim. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Saha içinde duruşum ve karakterimle yardımcı olmaya çalışıyorum, olduğumu da düşünüyorum. Geldiği dönemde çok iyi maçlar çıkardık. Çok zor bir fikstüre denk geldik. Fenerbahçe, Beşiktaş, Alanyaspor, Sivasspor gibi bir periyottan iyi çıktığımızı düşünüyorum. 22 puan, lige yeni çıkan bir takım için iyi bir puan. Her zaman ikinci yarılar zor geçer ve bunun da farkındayız. İkinci yarıda bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Lige yeni çıkan bir takımın önceliği ligde kalmaktır. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz ama amacımız ligde kalmak. Bu sene Süper Lig’de kaldıktan sonra seneye bu takımı daha güzel günler bekliyor diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Kampımız da güzel geçiyor. Eksiklerimiz var, mutlaka gelecek olan oyuncular da vardır. Biz işimizi yapıyoruz, performansımızı yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.