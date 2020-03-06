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Mustafakemalpaşa Belediyesi şehitler için lokma döktürdü

BURSA HABERLERİ  | 06.03.2020 15:38 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısı neticesinde şehit olan askerlerimiz için lokma döktürdü.Adnan Menderes Meydanında kurulan lokma tezgahının başına geçen Belediye Bakanı Mehmet Kanar, şehitler için okunan duaların ardından lokma dağıttı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi şehitler için lokma döktürdü

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısı neticesinde şehit olan askerlerimiz için lokma döktürdü.
Adnan Menderes Meydanında kurulan lokma tezgahının başına geçen Belediye Bakanı Mehmet Kanar, şehitler için okunan duaların ardından lokma dağıttı. Başkan Mehmet Kanar, “Aziz şehitlerimizin ruhlarına döktürdüğümüz lokmaları vatandaşlarımızla paylaştık. Türlü hile ve desîselerle vatanımızı bölmeye çalışanlara rağmen, kardeşçe yaşadığımız bu toprakları da paylaşmaya devam edeceğiz. Mehmetçiğimizin ruhları şâd olsun” dedi.

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