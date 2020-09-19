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Mustafakemalpaşa hayvan barınağı renkleniyor

BURSA HABERLERİ  | 19.09.2020 16:59 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın göreve gelmesiyle kalitesi ve çehresi değişen hayvan barınağı bu kez ‘Biz Geldik’ ekibinin hünerli elleriyle renkleniyor.Yardıma muhtaç ve sahipsiz sokak hayvanlarının geçici olarak misafir edildiği barınakta değişim ve dönüşüm devam ediyor.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın göreve gelmesiyle kalitesi ve çehresi değişen hayvan barınağı bu kez ‘Biz Geldik’ ekibinin hünerli elleriyle renkleniyor.
Yardıma muhtaç ve sahipsiz sokak hayvanlarının geçici olarak misafir edildiği barınakta değişim ve dönüşüm devam ediyor. Özellikle çocuklara doğa ve hayvan sevgisini aşılamak için çalışma yürüten ekiler hayvan barınağında çeşitli etkinliklerin yapılacağı bölümler tasarlıyor. Ekonomik ömrünü tamamlamış atıl durumdaki otomobil lastikleri rengarenk boyanarak, oturma grubu ve dekora dönüştürülüyor. Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, kamelyaları ve oyun alanları ile ailelerin vazgeçilmez mekanı olacak.
Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Çocuklarımıza havyan sevgisini aşılamak ve eğlenmelerini sağlamak için barınağımızı renklendiriyoruz. Mobil saha ekibimiz bu kez sokak hayvanları için çalışıyor. Renkli görünümüyle çocuklarımız hem barınağı daha çok sevecek hem de onlara hayvan sevgisini aşılayacağız” dedi.

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