Müstehcen pozları başına bela oldu! Merve Taşkın dava öncesi sitem etti... 'Fuhuş' yorumu ise kızdırdı

Amsterdam'da seks müzesinde verdiği erotik pozlarla ve bakirelik itirafıyla çok konuşulan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın müstehcen pozları yüzünden şikayet edildi.

Merve Taşkın, Onlyfans kullandığı için ve paylaştığı fotoğraflardan dolayı "müstehcenlik" suçundan hakkında dava açıldığını açıkladı. Merve Taşkın paylaşımında "12 Ocak günü mahkemem var. “ONLYFANS” kullandığım ve instagram hesabımda paylaştığım normal fotoğraflardan dolayı müstehcenlik suçu adı altında mahkeme kararı alındı. Tepki gösterenler tebrikler, amacınıza ulaştınız" dedi.

FUHUŞ YANITI

Fenomen Merve Taşkın'ın sözlerine binlerce yanıt geldi. Bir kişi de 'fuhuş' göndermesi yaptı.

Merve Taşkın bu yoruma kızarak "Kaç yaşınıza gelmişsiniz fuhuş kelimesinin anlamını öğrenememişsiniz. Ben müstehcen bulunan içeriklerden yargılanıyorum" dedi.



