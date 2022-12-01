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  4. Müstehcen pozları başına bela oldu! Merve Taşkın dava öncesi sitem etti... 'Fuhuş' yorumu ise kızdırdı

Müstehcen pozları başına bela oldu! Merve Taşkın dava öncesi sitem etti... 'Fuhuş' yorumu ise kızdırdı

01.12.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın daha önce yaptığı bakirelik itirafıyla tepki çekmişti. Müstehcen pozlarıyla adından söz ettiren fenomen, Onlyfans kullandığı ve paylaşımları müstehcen bulunduğu için hakkında dava açıldığını söyledi. Dava öncesi paylaşımlarda sitem eden Merve Taşkın 'fuhuş' yorumuna ise kızdı.

Müstehcen pozları başına bela oldu! Merve Taşkın dava öncesi sitem etti... 'Fuhuş' yorumu ise kızdırdı

Amsterdam'da seks müzesinde verdiği erotik pozlarla ve bakirelik itirafıyla çok konuşulan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın müstehcen pozları yüzünden şikayet edildi.

Merve Taşkın, Onlyfans kullandığı için ve paylaştığı fotoğraflardan dolayı "müstehcenlik" suçundan hakkında dava açıldığını açıkladı. Merve Taşkın paylaşımında "12 Ocak günü mahkemem var. “ONLYFANS” kullandığım ve instagram hesabımda paylaştığım normal fotoğraflardan dolayı müstehcenlik suçu adı altında mahkeme kararı alındı. Tepki gösterenler tebrikler, amacınıza ulaştınız" dedi.

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FUHUŞ YANITI

Fenomen Merve Taşkın'ın sözlerine binlerce yanıt geldi. Bir kişi de 'fuhuş' göndermesi yaptı.

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Merve Taşkın bu yoruma kızarak "Kaç yaşınıza gelmişsiniz fuhuş kelimesinin anlamını öğrenememişsiniz. Ben müstehcen bulunan içeriklerden yargılanıyorum" dedi.

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Merve Taşkın sosyal medya söyledi

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