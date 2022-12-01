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Bilerek frikik vermesiyle tanınıyor! Amanda Holden şikayetler ve tepkiler sonrası geri adım atmadı

01.12.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britain's Got Talent yarışmasında jüri üyesi olan Amanda Holden, ekranda sık sık göğsünü açan ve çıplaklık konusunda da hiçbir zaman geri adım atmayan bir isim. Yarışmada jüriyken bilerek frikik verdiğini itiraf eden Holden hakkında kanala gelen şikayetlerden sonra bakın ne dedi.

Bilerek frikik vermesiyle tanınıyor! Amanda Holden şikayetler ve tepkiler sonrası geri adım atmadı

Britain's Got Talent yarışmasında jüri olan ve canlı yayında kasten çok açık giyindiğini ve göğüslerinin dışarı çıkmasında sorun olmadığını itiraf eden Amanda Holden asla geri adım atmıyor.

Sütyensiz seçimleri ve frikikleriyle konuşulan Holden yüzünden kanala şikayet ve tepki yağıyor. Geri adım atmayacağını söyleyen ünlü isim "Kıyafetlerimin bu kadar çok tartışmaya yol açması çok komik - insanların ellerinde çok fazla zaman var" dedi.

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Holden ayrıca başka kadınlar ve kendisi için giyinmeye devam edeceğini söyledi.

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51 yaşındaki Amanda Holden daha önce yaptığı açıklamada "Tırnak içinde edepsiz olmaktan gurur duyuyorum" demişti.


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