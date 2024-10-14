Müstehcenlik suçundan tutuklanmıştı! Sosyal medya fenomeni Jahrein tahliye edildi! Çocuğuyla fotoğraf paylaştı!

Sosyal medya fenomeni 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç, bir ay önce Antalya'da gözaltına alınmıştı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, Sonuç'un müstehcenlik suçundan gözaltına alındığını ve işlem başlatıldığını açıklamıştı.

Kız çocuklarına yönelik sözleri nedeniyle Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli (Ertürk Kösen) ve Jahrein rumuzlu kullanıcı (Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. "Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Her çağrıldığımda gelip ifademi veriyorum. Olay üzerine kendim gelip teslim oldum" demişti.

TAHLİYE EDİLDİĞİNİ DUYURDU!

Yaklaşık bir aydır cezaevinde olan sosyal medya fenomeni sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tahliye olduğunu duyurdu. Jahrein, "Tahliye" notuyla çocuğuyla çekilen bir fotoğrafını paylaştı.