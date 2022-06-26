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Müşterilerini dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 6 kuyumcudan 3'ü tutuklandı

26.06.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müşterilerini dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 6 kuyumcudan 3'ü tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da müşterilerinin birikim amaçlı emanet bıraktıkları altın ve paraları alıp kaçtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kuyumcudan 3'ü tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bağlar ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcunun, 65 kişiyi 22 milyon 750 bin 200 lira kayba uğratarak kaçtığı iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.

Belirlenen 6 zanlının birbirleriyle akraba oldukları ve Diyarbakır'dan ayrıldıklarının tespit edilmesi üzerine önceki gün düzenlenen operasyonda Osmaniye'de gözaltına alınan C.Y, S.Y. ve E.Y. ile Adana'nın Pozantı ilçesinde yakalanan M.Y, M.Y. ve E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince M.Y, S.Y. ve C.Y. tutuklandı, M.Y, E.A. ve E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kuyumcu Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 26 Haziran Pazar

İmsak
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Sabah
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İkindi
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