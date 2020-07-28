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Mut Kaymakamı Köken devrilen otobüste yaralanan askerleri ziyaret etti

MERSİN HABERLERİ  | 28.07.2020 12:14 | Son Güncelleme

Mut Kaymakamı Köken devrilen otobüste yaralanan askerleri ziyaret etti

MERSİN (AA) - Mersin'de, Mut Kaymakamı Muammer Köken, ilçede askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan erleri ziyaret etti.

Dün sabah saatlerinde meydana gelen kazanın ardından Mut Devlet Hastanesine kaldırılan askerilerin tedavisi sürüyor.

Köken, yaralı erleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Askerlerle yakından ilgilenen Köken, erlerin sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Asker yakınlarıyla da görüşen Köken, ihtiyaç doğrultusunda kaymakamlık olarak her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.

Bu arada, sağlık durumları iyi olan askerlerin, gün içerisinde taburcu edileceği öğrenildi.

Mersin'de, dün askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, 2 şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

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