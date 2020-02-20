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Mut Organize Sanayi Bölgesi’nde trafo inşaatına başlandı

MERSİN HABERLERİ  | 20.02.2020 15:46 | Son Güncelleme

Mut Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) elektrik ihtiyacını karşılayacak trafo inşaatına başlandı.Kaymakam Muammer Köken, Belediye Başkanı Volkan Şeker ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M.

Mut Organize Sanayi Bölgesi’nde trafo inşaatına başlandı

Mut Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) elektrik ihtiyacını karşılayacak trafo inşaatına başlandı.
Kaymakam Muammer Köken, Belediye Başkanı Volkan Şeker ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Gürsel Aydın, çalışmaları yerinde inceleyerek firma yetkililerinden bilgi aldılar.
Yapım süresi 390 gün olan OSB trafo işini her hangi bir aksaklık olmadığı takdirde 2020 yılının eylül ayı sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını söyleyen yetkililer, trafo merkezinin 18 milyon liraya mal olacağını kaydetti.
Kaymakam Köken ise elektrik işi tamamlandığı takdirde 2021 yılı başında OSB’de firmalara parsel satış işlemine geçilebileceğini belirterek, "OSB Mut için büyük önem taşıyor. Başta bölgemizde yetişen ürünler olmak üzere ürünlerin burada işlenmesi, gerek istihdam gerekse sanayileşme açısından sadece Mut’a değil bölgeye büyük katkı sağlayacak" dedi.

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