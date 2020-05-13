Mutfak dolaplarının renklerini değiştirmek mümkün! İşte kullanmanız gereken yöntem...

Mutfak dekorasyonunun olmazsa olmaz parçalarından olan mutfak dolaplarınız, mutfağınızın en dikkat çeken ve kullanılan bölümü olabilir. Bu bölümde yapacağınız ufak bir değişiklik bile mutfağınıza farklı bir hava katar. Söz konusu değişikliklerden birisi, mutfak dolaplarınıza farklı bir renk vermek olabilir.

Peki, mutfak dolaplarının rengini değiştirmek için hangi yöntemler kullanılır? Bu yöntemlerden bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

MUTFAK DOLAPLARINI YAPIŞKANLI FOLYOLARLA KAPLAMAK

Mutfak dolaplarınızı yapışkanlı folyolar sayesinde dilediğiniz renklerle kaplayabilirsiniz. Bu yöntem, hem eğlenceli hem de pratik bir şekilde dolap renginizi değiştirmenizi sağlayacak.

Ev dekorasyon firmalarından ya da internetten istediğiniz renk folyoları temin edin.

Kaplama işlemine başlamadan önce dolaplarınızı iyice silerek kirlerden arındırmalısınız.

Mutfak dolaplarınızı parçalarına ayırarak rahatça kaplama işlemini uygulayın. Dilerseniz parçalara ayırmadan sadece dış yüzeyini de kaplayabilirsiniz.

Kaplama işlemini uygularken arada hava kabarcığı kalmamasına dikkat edin. Dolabınıza zarar vermeyecek sert ve düzgün bir cisim ile baskı uygulayarak hava kabarcıkları oluşmasını engelleyebilirsiniz.

Farklı renk folyolar kullanarak dolaplarınıza desenli kaplama uygulayabilirsiniz.