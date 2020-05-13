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Mutfak dolaplarının renklerini değiştirmek mümkün! İşte kullanmanız gereken yöntem...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Mutfağınızı yenilemek istiyorsanız mutfak dolaplarınızı değiştirerek işe başlayabilirsiniz. Eğer mutfak dolaplarınızı tamamen değiştirmek istemezseniz ya da yeterli bütçeniz yoksa sizin için başka seçenekler de var. Mutfak dolaplarınızı boyayarak ya da farklı bir şekilde rengini değiştirerek mutfağınızı baştan yaratabilirsiniz. Bu yöntemlere ve pratik kullanım ipuçlarına birlikte göz atalım.

Mutfak dolaplarının renklerini değiştirmek mümkün! İşte kullanmanız gereken yöntem...

Mutfak dekorasyonunun olmazsa olmaz parçalarından olan mutfak dolaplarınız, mutfağınızın en dikkat çeken ve kullanılan bölümü olabilir. Bu bölümde yapacağınız ufak bir değişiklik bile mutfağınıza farklı bir hava katar. Söz konusu değişikliklerden birisi, mutfak dolaplarınıza farklı bir renk vermek olabilir.

Peki, mutfak dolaplarının rengini değiştirmek için hangi yöntemler kullanılır? Bu yöntemlerden bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

MUTFAK DOLAPLARINI YAPIŞKANLI FOLYOLARLA KAPLAMAK

mutfak

Mutfak dolaplarınızı yapışkanlı folyolar sayesinde dilediğiniz renklerle kaplayabilirsiniz. Bu yöntem, hem eğlenceli hem de pratik bir şekilde dolap renginizi değiştirmenizi sağlayacak.

Ev dekorasyon firmalarından ya da internetten istediğiniz renk folyoları temin edin.

Kaplama işlemine başlamadan önce dolaplarınızı iyice silerek kirlerden arındırmalısınız.

Mutfak dolaplarınızı parçalarına ayırarak rahatça kaplama işlemini uygulayın. Dilerseniz parçalara ayırmadan sadece dış yüzeyini de kaplayabilirsiniz.

Kaplama işlemini uygularken arada hava kabarcığı kalmamasına dikkat edin. Dolabınıza zarar vermeyecek sert ve düzgün bir cisim ile baskı uygulayarak hava kabarcıkları oluşmasını engelleyebilirsiniz.
Farklı renk folyolar kullanarak dolaplarınıza desenli kaplama uygulayabilirsiniz.

MUTFAK DOLAPLARINI SPREYLE BOYAMAK

sprey

Mutfak dolaplarınızı sprey yardımıyla boyamak oldukça basit. Sprey boya kullanımı kolay olsa da dikkatli olmazsanız boyamak istediğiniz alanın dışına boya püskürtebilirsiniz. Ayrıca sprey boya, maliyeti dolayısıyla su bazlı boyalara göre daha az tercih ediliyor.

Öncelikle dolaplarınızı parçalarına ayırmalı ya da mutfak duvarlarınızı koruyucu örtüyle kapatmalısınız.

Dolaplarınızın üzerini bant yardımıyla kapatıp daha detaylı çalışma yapabilirsiniz.

Sprey boyayı uygulamak için en uygun uzaklığı bulun. Spreyi çok uzaktan ya da çok yakından püskürtmek, istediğiniz sonucu almanızı engeller.

Sprey boya yanında fırça ve su bazlı boya kullanarak ince detaylar ekleyebilir ya da eksik kalan kısımlar varsa tamamlayabilirsiniz.

Dilerseniz mutfak dolaplarınızın kulplarını farklı bir renge boyayıp mutfağınıza bambaşka bir hava katabilirsiniz.

MUTFAK DOLAPLARINI FIRÇAYLA BOYAMAK

Ucuz maliyeti sayesinde fırçayla boyama sıklıkla tercih edilir. Özellikle mutfak dolaplarınız ahşapsa fırça ve su bazlı boyalarla çalışmak son derece kolaylaşır.

Öncelikle dolaplarınızı parçalarına ayırdıktan sonra; eğer dolaplarınız ahşapsa, bir zımpara yardımıyla dolaplarınızın pürüzlerini yok edin.
Boya gelmesini istemediğiniz menteşe gibi yerleri bant yardımıyla kapatabilirsiniz.

Rulo fırça ile daha pratik bir şekilde boyama yapılabilir. Rulo fırçanın ulaşamadığı yerleri kestirme fırça yardımıyla kapatabilirsiniz.

Fırça kullanarak dolabınıza rengarenk desenler yapabilir, dilerseniz resim bile çizebilirsiniz.

Boya kuruduktan sonra eğer yetmediğini düşünüyorsanız bir tur daha boyama yapabilirsiniz.

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