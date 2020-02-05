Mutfak tüpü hırsızları kamerada

Kayseri’de, kamyonlardan mutfak tüpü çalan 1 kişi yakalanırken, şahısların tüp çaldıktan sonra kaçmaları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Turgut Reis Mahallesi’nde park halindeki kamyonlardan mutfak tüpü çalınmasının ardından harekete geçti. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerden T.K.’yı tespit etti. Hakkında 6 suçtan aranması bulunan T.K., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hırsızlık olayın karışan diğer kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

