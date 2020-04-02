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Mut’ta örtü altı eriğin kilosu 60 liradan alıcı buluyor

MERSİN HABERLERİ  | 02.04.2020 13:17 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde örtü altı eriğin kilosu 60 liradan alıcı buluyor.Mikro klima özelliğine sahip eriğin Mut ilçesinde örtü altı yetiştiriciliği bu yıl çiftçiye kazanç sağladı.

Mersin’in Mut ilçesinde örtü altı eriğin kilosu 60 liradan alıcı buluyor.
Mikro klima özelliğine sahip eriğin Mut ilçesinde örtü altı yetiştiriciliği bu yıl çiftçiye kazanç sağladı. Bölgenin en erken can eriği Mut ilçesinde yetişiyor. Her yıl üretim daha da artarak sürdürülüyor.
Bu yıl üründe 20 bin ton rekolte beklediklerini söyleyen Mersin Büyükşehir Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, "İlçede 14 bin dekar alanda can eriği üretimi yapılmakta. İlçede en ağırlıklı olarak Kıravga, Yapıntı, Suçatı, Kırkkavak, Irmaklı, Aşağı Köselerli, Yukarı Köselerli ve Kurtsuyu gibi mahallelerimizde üretim yapılmaktadır. Şu an örtü altı alanda yapılan can eriği hasadı, açık alanda 15 Nisan’da başlar” dedi.
İlçede örtü altı can eriği yetiştiriciliğinde bu yıl kazanç yılı olduğunu söyleyen üreticiler, “Bu yıl erik bahçeden toplanarak Antalya, İzmir, Ankara ve Mersin illerindeki komisyonculara gönderiyoruz. Gelen faturalarda en düşük 50 liradan başlayıp 60 liraya kadar alıcı buluyor. Biz üreticiler ise emeğimizin karşılığını alıyoruz” dediler

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Akburak Eczanesi
Merkez
Güngör Eczanesi
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Jiyan Eczanesi
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Kemal Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
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