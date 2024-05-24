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Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirimler başladı! Ünlü markaların çok satan modelleri burada

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
23.05.2024 17:30
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En sevilen markaların çok satan spor ayakkabılarında %50'ye varan indirimler başladı. Sizin için o modelleri bir araya getirdik. Rahatlığına, konforuna, tarzına, kalitesine, dayanıklılığına hayran kalacağınız o modelleri görmek için gelin detaylara geçelim.

Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirimler başladı! Ünlü markaların çok satan modelleri burada

Yazın kombinlerimizi süsleyen ayakkabı tercihlerimizin başında spor modeller geliyor. Özellikle bazı ünlü markaların spor ayakkabıları yaz aylarında çokça tercih ediliyor. Bu içeriğimizde sizin için Puma'dan Adidas'a, Skechers'tan Under Armour'a en çok satan ayakkabı modellerini bir araya getirdik. Üstelik seçtiğimiz her bir ayakkabı modeli kısa süreliğine Günün Fırsatları kapsamında indirimde. E bu fırsatlar kaçmaz, değil mi? İşte detaylar!

1. En sevilen modellerden biri: Puma Roma Basic Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-05-23T165115.160

Kullanıcılar ne diyor?

  • "6 senedir Puma Roma ve benzer modeller giyiyorum. Her seferinde sipariş verirken orijinal mi acaba diye tereddütlerim oluyor. Ama ayakkabı orijinal ve paketlenmesi falan da kaliteli. Tereddüt etmeden sipariş verebilirsiniz. 24 saat geçmeden teslim edildi. Amazon’a da teşekkür ediyorum."

  • "Öncelikle kargo teslimat süresi 4 gün diyordu, 2 günde geldi. Hızlı kargo. Ürün anlatıldığı gibi orijinal Puma. Daha öncede almıştım mağazadan, fark yok mağaza. Güvenli alışveriş, teşekkürler Amazon Prime."

  • Her şey mükemmel, her şey harika."
Ürünü İncele

2. Hem rahat hem tarz: Under Armour Unisex Yetişkin UA Lockdown 6 Basketbol Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-05-23T164922.179

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İndirimle çok uyguna geldi. Tabanı ve malzeme kalitesi çok iyi. Yalnız bir ya da bir buçuk numara büyük alınmalı mutlaka. Kalıpları aşırı dar."

  • "Gece 23.00'te verdiğim sipariş ertesi sabah saat 09.30'da elime ulaştı. Ürün fiyatı, kendi sitesindeki fiyatın neredeyse yarısı. 1 numara büyük alınması tavsiye olunur."

  • "Tek kelime ile kaliteli bir ürün. Bej buradayım adeta diyor, çok rahat ve yormuyor insanı."
Ürünü İncele

3. Yaz için ideal seçim: Columbia Bonehead PFG Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-05-23T170752.387

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel bir ayakkabı. Hızlı teslimat için teşekkürler."

  • "Ayakkabı harika."

  • "Erkek kategorisinde de var aynı ürünün farklı renkleri. Numara neredeyse 1 numara büyük. Herkes yarım numara küçük alın demiş ama 1 numara küçük de kurtarır. Ben erkek kalıbını birebir uyguladıklarını düşünüyorum. O yüzden büyük oluyor. Rahat ve fotoğraftaki gibi."
Ürünü İncele

4. Şimdi alın gelecek kışa yatırım yapın: Calvin Klein Eva Mid Chelsea Boot Suede Bot

Adsız tasarım - 2024-05-23T165315.177

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu kadar hafif, konforlu ve şık olup Ankara ayazında sudan ve soğuktan koruyacağına ihtimal vermemiştim. Beni şaşırttı. Gercekten çok kaliteli bir malzemesi var. Giymesi ve çıkarması biraz zor. Bir yıldız kırıyorum. Onun haricinde kusursuz."

  • "Calvin Klein asla hayal kırıklığına uğratmaz. Mükemmel ayakkabı, zarif ve rahat."

  • "Çok rahat ve çok hafif ayakkabılar."
Ürünü İncele

5. Kullananlar rahatlığına bayılıyor: Under Armour Ua Charged Commit TR 4 Antrenman Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-05-23T165421.373

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yeni giymeye başladım, çok güzel ve rahat. Umarım kaliteli yapılmışlardır ve bir süre giydikten sonra parçalanmaya başlamazlar."

  • "Harika ayakkabı. Bu fiyat için mükemmel kalite."

  • "Bayıldım, ne denir ki daha. Harika."
Ürünü İncele

6. Esnek, hafif, rahat: Puma Anzarun Lite Günlük Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-05-23T165553.379

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Daha önce yürüyüş ayakkabısı olarak Nike'ın bir modelini kullanıyordum. Bu fiyat olarak daha aşağıda olmasına rağmen birkaç günlük kullanımda çok daha kaliteli hissettirdi. Tabanı ve bezi çok daha yumuşak ve rahat hissettiriyor. Duruş olarak da bence rakiplerinin önünde."

  • "Çok rahat sanki ayağınızda yokmuş gibi. Alanlar bir numara büyük alabilir. Kalıp biraz dar gibi. 41 giymeme rağmen 42 de bile başparmak vuruyordu ama şu an iyi."

  • "Hafif, rahat ve biraz dar kalıp gibi. 1 büyük numara tercih edilebilir."
Ürünü İncele

7. Markanın en gözde modeli: Skechers D'lites Fiesta Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-05-23T171303.128

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Fiyat olarak çok uygun, teşekkürler Amazon ve ekibi."

  • "Gönderi çok başarılı ve sağlam geldi, resimle aynı."

  • "Çok beğenerek aldım ve istediğim gibi geldi. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Amazon firmasına çok teşekkür ediyorum."
Ürünü İncele

8. Stil ve konfor bir arada: Adidas FUKASA RUN Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-05-20T163446.766

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün kalitesi beni şaşırttı beklediğimden iyi. Sadece bedeni 1 numara büyük alınabilir. Ama muhteşem bir ayakkabı aşık oldum."

  • "Topuk kısmı dışa doğru kavisli olduğu için ayaklarım daha uzun göründü. Ama çok rahat ve rengi tarzı güzel bir ayakkabı. İade etmeyi düşünmüyorum. Ama keşke daha kibar dursa. Model olarak biraz kalıplı görünüyor."

  • "Ürünü estetik görünüş olarak beğendim ve rahat bir ürün. Her ayakkabı ile rahat etmeyen biri olarak kalıbı rahat olması beni mutlu etti. Ama uzun süre kullanımda koku yapıyor. İç astar malzemesine dolayı galiba."
Ürünü İncele

9. Her adımda rahatlık: Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-05-23T165958.261

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok uygun fiyata satın almanın yanı sıra beklediğimden daha kaliteli ve konforlu bir ayakkabı. 41 giyiyorum normalde; yine 41 aldım ve bir sıkıntı görmedim. Birçok kişi yarım numara, 1 numara büyük alın demiş ama bence kendi numaranızı alın. Amazon kalitesi ve teslimat hızı da harika."

  • "Ürün %100 orijinal ve gerçekten çok rahat ben normalde 43 giyiyordum bu üründe 44 numara aldım yani normal giydiğinizin bir numara üstü alsanız yeterli."

  • "Ürün yürüyüş ayakkabısı olarak oldukça güzel, koşu olarak yapısı biraz sert. Kesinlikle 1 numara büyük alın, kalıp küçük."
Ürünü İncele

10. O bir klasik: Adidas ADVANTAGE Tenis Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-05-20T164208.909

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi. Tam beden."

  • "Rahatlığına diyecek yok. Çok beğendim. Tavsiye ederim."

  • "Harika."
Ürünü İncele

11. Rahat kalıp, şık tasarım: Under Armour Ua Charged Surge 4 Koşu Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-05-23T170411.314

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Taban olarak gayet rahat geldi. Sağlam ve güzel görünüyor. Ben normalde 42 giyiyorum tam numaramı aldım. Tam oldu ama yarım ya da bir numara büyük daha iyi olabilirdi."

  • "Bu kadar rahat olacağını hiç tahmin etmemiştim. 42 numara giyiyorum 43 aldım tam oldu. Deforme olma süresi umarım uzundur."

  • "Kendi numaranızı alabilirsiniz. Kalıbı çok rahat. Görünüşü oldukça güzel. Ee bir de satıcı Amazon. Daha ne olsun. Teşekkürler Amazon."
Ürünü İncele

Bu içerik 23 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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