Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirimler başladı! Ünlü markaların çok satan modelleri burada

Yazın kombinlerimizi süsleyen ayakkabı tercihlerimizin başında spor modeller geliyor. Özellikle bazı ünlü markaların spor ayakkabıları yaz aylarında çokça tercih ediliyor. Bu içeriğimizde sizin için Puma'dan Adidas'a, Skechers'tan Under Armour'a en çok satan ayakkabı modellerini bir araya getirdik. Üstelik seçtiğimiz her bir ayakkabı modeli kısa süreliğine Günün Fırsatları kapsamında indirimde. E bu fırsatlar kaçmaz, değil mi? İşte detaylar!
Kullanıcılar ne diyor?
"6 senedir Puma Roma ve benzer modeller giyiyorum. Her seferinde sipariş verirken orijinal mi acaba diye tereddütlerim oluyor. Ama ayakkabı orijinal ve paketlenmesi falan da kaliteli. Tereddüt etmeden sipariş verebilirsiniz. 24 saat geçmeden teslim edildi. Amazon’a da teşekkür ediyorum."
"Öncelikle kargo teslimat süresi 4 gün diyordu, 2 günde geldi. Hızlı kargo. Ürün anlatıldığı gibi orijinal Puma. Daha öncede almıştım mağazadan, fark yok mağaza. Güvenli alışveriş, teşekkürler Amazon Prime."
Kullanıcılar ne diyor?
"İndirimle çok uyguna geldi. Tabanı ve malzeme kalitesi çok iyi. Yalnız bir ya da bir buçuk numara büyük alınmalı mutlaka. Kalıpları aşırı dar."
"Gece 23.00'te verdiğim sipariş ertesi sabah saat 09.30'da elime ulaştı. Ürün fiyatı, kendi sitesindeki fiyatın neredeyse yarısı. 1 numara büyük alınması tavsiye olunur."
Kullanıcılar ne diyor?
"Çok güzel bir ayakkabı. Hızlı teslimat için teşekkürler."
"Ayakkabı harika."
Kullanıcılar ne diyor?
"Bu kadar hafif, konforlu ve şık olup Ankara ayazında sudan ve soğuktan koruyacağına ihtimal vermemiştim. Beni şaşırttı. Gercekten çok kaliteli bir malzemesi var. Giymesi ve çıkarması biraz zor. Bir yıldız kırıyorum. Onun haricinde kusursuz."
"Calvin Klein asla hayal kırıklığına uğratmaz. Mükemmel ayakkabı, zarif ve rahat."
Kullanıcılar ne diyor?
"Yeni giymeye başladım, çok güzel ve rahat. Umarım kaliteli yapılmışlardır ve bir süre giydikten sonra parçalanmaya başlamazlar."
"Harika ayakkabı. Bu fiyat için mükemmel kalite."
Kullanıcılar ne diyor?
"Daha önce yürüyüş ayakkabısı olarak Nike'ın bir modelini kullanıyordum. Bu fiyat olarak daha aşağıda olmasına rağmen birkaç günlük kullanımda çok daha kaliteli hissettirdi. Tabanı ve bezi çok daha yumuşak ve rahat hissettiriyor. Duruş olarak da bence rakiplerinin önünde."
"Çok rahat sanki ayağınızda yokmuş gibi. Alanlar bir numara büyük alabilir. Kalıp biraz dar gibi. 41 giymeme rağmen 42 de bile başparmak vuruyordu ama şu an iyi."
Kullanıcılar ne diyor?
"Fiyat olarak çok uygun, teşekkürler Amazon ve ekibi."
"Gönderi çok başarılı ve sağlam geldi, resimle aynı."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürün kalitesi beni şaşırttı beklediğimden iyi. Sadece bedeni 1 numara büyük alınabilir. Ama muhteşem bir ayakkabı aşık oldum."
"Topuk kısmı dışa doğru kavisli olduğu için ayaklarım daha uzun göründü. Ama çok rahat ve rengi tarzı güzel bir ayakkabı. İade etmeyi düşünmüyorum. Ama keşke daha kibar dursa. Model olarak biraz kalıplı görünüyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Çok uygun fiyata satın almanın yanı sıra beklediğimden daha kaliteli ve konforlu bir ayakkabı. 41 giyiyorum normalde; yine 41 aldım ve bir sıkıntı görmedim. Birçok kişi yarım numara, 1 numara büyük alın demiş ama bence kendi numaranızı alın. Amazon kalitesi ve teslimat hızı da harika."
"Ürün %100 orijinal ve gerçekten çok rahat ben normalde 43 giyiyordum bu üründe 44 numara aldım yani normal giydiğinizin bir numara üstü alsanız yeterli."
Kullanıcılar ne diyor?
"Çok iyi. Tam beden."
"Rahatlığına diyecek yok. Çok beğendim. Tavsiye ederim."
Kullanıcılar ne diyor?
"Taban olarak gayet rahat geldi. Sağlam ve güzel görünüyor. Ben normalde 42 giyiyorum tam numaramı aldım. Tam oldu ama yarım ya da bir numara büyük daha iyi olabilirdi."
"Bu kadar rahat olacağını hiç tahmin etmemiştim. 42 numara giyiyorum 43 aldım tam oldu. Deforme olma süresi umarım uzundur."
Bu içerik 23 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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