Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirimler başladı! Ünlü markaların çok satan modelleri burada

"Daha önce yürüyüş ayakkabısı olarak Nike'ın bir modelini kullanıyordum. Bu fiyat olarak daha aşağıda olmasına rağmen birkaç günlük kullanımda çok daha kaliteli hissettirdi. Tabanı ve bezi çok daha yumuşak ve rahat hissettiriyor. Duruş olarak da bence rakiplerinin önünde."