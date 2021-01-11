YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. MUTTAŞ 2020 yılında 264 Bin 224 yolcu taşıdı

MUTTAŞ 2020 yılında 264 Bin 224 yolcu taşıdı

11.01.2021 14:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya’nın ve Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden biri olan Muğla’da 31 araçla havaalanı taşımacılığı ile vatandaşlarına hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında Milas-Bodrum ve Dalaman Havaalanlarından 264 bin 224 yolcu taşıdı.MUTTAŞ şirketi kurulduğu 2014 yılından bugüne de 3 Milyon 529 bin 568 bin yolcuya hizmet verdi.

Dünya’nın ve Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden biri olan Muğla’da 31 araçla havaalanı taşımacılığı ile vatandaşlarına hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında Milas-Bodrum ve Dalaman Havaalanlarından 264 bin 224 yolcu taşıdı.
MUTTAŞ şirketi kurulduğu 2014 yılından bugüne de 3 Milyon 529 bin 568 bin yolcuya hizmet verdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle 2020 yılında havaalanı yolcu taşıma sayılarında büyük düşüş yaşanmış 2019 yılında 642 bin 876 olan yolcu taşıma sayısı, 2020 yılında 264 bin 224 yolcuya düştü.
Türkiye’de İstanbul ile birlikte iki havaalanına sahip il olan Muğla’da MUTTAŞ havaalanı taşımacılığında 2014-2020 yılları arasında Milas-Bodrum Havaalanı’ndan 2 Milyon 004 bin 246 yolcu, Dalaman Havaalanı’ndan 1 Milyon 525 Bin 322 yolcu taşıdı. 2020 yılında da Milas-Bodrum Havaalanı’ndan 139 bin 611 yolcu, Dalaman Havaalanı’ndan 124 bin 613 yolcu taşındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım! Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım!
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

Muğla Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:13
Öğle
13:19
İkindi
15:54
Akşam
18:15
Yatsı
19:35

Muğla Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Deniz Eczanesi
Merkez
Ersoy Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Cansel Eczanesi
Bodrum
Ceren Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Güleda Cankel'in ailesinin istinaf başvurusu reddedildi

Güleda Cankel'in ailesinin istinaf başvurusu reddedildi

Muğla'da kazı çalışmasında mezar kaidesi ve mezar taşı bulundu

Muğla'da kazı çalışmasında mezar kaidesi ve mezar taşı bulundu

İmzalar atıldı

İmzalar atıldı

Büyükşehir 2020’de 130 Km yol çalışması yaptı

Büyükşehir 2020’de 130 Km yol çalışması yaptı

Muğla'da çiftçinin çoban köpeğini silahla öldürdüğü iddiası

Muğla'da çiftçinin çoban köpeğini silahla öldürdüğü iddiası

Menteşe Belediyesi 110 öğrenciye tablet dağıttı

Menteşe Belediyesi 110 öğrenciye tablet dağıttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.