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Muud'un haziranda en çok dinlenenler listesi açıklandı

05.07.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kan" albümüyle en çok dinlenen yerli albümler listesinde birinci sırada olan Uzi, en çok dinlenen yerli sanatçılar listesinde de zirvedeydi. Yabancı listesinin ilk sırasında ise "JORDI (Deluxe)" albümü yer aldı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un yenilikçi dijital müzik platformu Muud'un haziranda en çok dinlenenler listesi açıklandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, "Kan" albümüyle en çok dinlenen yerli albümler listesinde birinci sırada olan Uzi, en çok dinlenen yerli sanatçılar listesinde de zirvedeydi. Yabancı listesinin ilk sırasında ise "JORDI (Deluxe)" albümü yer aldı.

Uzi'nin martta yayınlanan dokuz şarkılık albümünde Uzi'ye Mavi, Eko Fresh, Critical ve Stap eşlik etti.

Yabancı albümler kategorisinin zirvesinde ise Maroon 5'ın yedinci albümü "JORDI (Deluxe)" birinci sıradaydı. Grammy ödüllü grup yeni albümlerinde Megan Thee Stallion, Steve Nicks, H.E.R., Juice Wrld, Nipsey Hussle ve YG gibi isimleri konuk etti.

Haziran ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde Uzi'nin "Kan" albümünü Ebru Yaşar'ın "Gel De Sevme" ve Zeynep Bastık'ın "Zeynodisco" albümleri izledi. En çok dinlenen single listesinde Yalın'dan "Yaz Gülü", Uzi'den "Krvn" ve Derya Uluğ'dan "Kanunlar Gibi" parçaları ilk üçteydi. En çok dinlenen yerli sanatçılarda ise Uzi'yi Ebru Yaşar ve Zeynep Bastık takip etti.

Muud'un en çok dinlenen yabancı sanatçılar kategorisinde, sahneye ilk kez 2008'de çıkan ve Hot albümü ile üne kavuşan INNA ilk sırada yer aldı. INNA'yı Billie Eilish ve Maroon 5 izledi.

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