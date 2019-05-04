Muz kabuğunu yüzüne sürdü internet çıldırdı! İşte nedeni

Muzun faydaları saymakla bitmez. Bol vitamin içeren bu meyve potasyum ve magnezyum açısından da oldukça zengin. Özellikle sporcuların atıştırmalıkları arasında yer olan bu meyvenin başka bir amaçla kullanabileceğini hiç düşündünüz mü?

Şimdi öğreneceğiniz bilgi sonrasında bir daha asla muz kabuklarını çöpe atmayacaksınız!

MUZ KABUĞUNUN KİMSENİN BİLMEDİĞİ FAYDASI

Sizin için iyi olan tüm vitamin ve minerallerin yanı sıra, muzlar cildiniz için de uygun olan maddeler içerir.

Muz kabuğu, diğer şeylerin yanı sıra doğal bir UV filtresinden sorumlu olan A vitamini ile ilgili bir antioksidan içeren lutein adlı bir madde içerir. Bu madde, iltihaplanmalarda da faydalıdır ve aknelere karşı olur.

Bütün bunlar yetmediyse, muz kabuğundaki bu madde ile ciltte kırmızı ve tahriş olmuş alanı da yatıştırabilirsiniz.

Cildinizin mümkün olduğunca fazla vitamin alması için kabuğun bir süre ciltte kalmasına izin vermek en iyisidir. Ardından, yüzünüzü durulayın ve günün saatine bağlı olarak bir gündüz kremi veya gece kremi kullanın. Her gün bu tedaviyi tekrarlayın ve cildinizin temizlenmeye başlayacağını göreceksiniz! Cildiniz tahriş olmaya başlarsa, devam etmeden önce tedaviyi birkaç gün duraklatın. Bu yöntemin, kan akışını uyardığı ve nemlendirme kalitesine sahip olduğu için kırışıklıklara karşı da yardımcı olduğu söyleniyor.



