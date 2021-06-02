Müzik yapımcısı Hasan Saltık hayatını kaybetti

Ferhat Tunç: Kalan Müzik sahibi ve hemşehrimiz Hasan Saltık’ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Tüm Saltık Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Devri daim olsun.

Ezel Akay: 'Neredesin Firuze' müziklerinin yapımcısı, yeni Türkiye’nin müzik kültürünün büyük kaynağı, dost, kardeş ve en önemli müzik danışmanım Hasan Saltık! Naaptın kardeş, naaptın!

Tolga Sağ: Eksildik yine. Çok ağır oldu bu. Devrin daim olsun #hasansaltık

Haluk Levent: Ah ya çok üzgünüm, çok. Hep iyiliğini, dostluğunu gördüm, ah be Hasan.

Sabahat Akkiraz: Ah ki ah. Yüreğimi yaktın Hasan. Güldüğümüz anlar resimlerde kaldı dede. Hasan Saltık hakka yürüdü. KALAN Yola, müziğe, kültürümüze hizmetin. Nur içinde uyu. Çok erken oldu. Çok üzgünüm.

Cem Davran: Ah ya çok üzgünüm, çok. Hep iyiliğini, dostluğunu gördüm, ah be Hasan.

Armagan Çağlayan: Hasan Saltık... Bu ülkede müziğe en büyük katkı yapan insanlardan bir tanesi... Yattığınız yer incitmesin... Hepimizin başı sağolsun.

İBRAHİM KALIN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Müzik kültürümüze büyük hizmetler veren, Kalan Müzik’in kurucusu Hasan Saltık beyin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sohbetlerimizi ve dostluğumuzu her zaman hayırla yâd edeceğim" notunu düştü.

HASAN SALTIK KİMDİR?

1964 Tunceli doğumlu Hasan Saltık, amcasının oğlu Rahmi Saltuk’un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kurmuştuç Saltık, unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı.

Çeşitli yörelerin ulusal ve uluslararası arşivlerde; özellikle şahısların ellerinde saklanmış ya da unutulmuş kendi dillerinde müzik örneklerini içeren albümler yayınladı.