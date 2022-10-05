YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Müzisyen Onur Şener cinayeti soruşturmasında güvenlik kameraları incelemeye alındı

Müzisyen Onur Şener cinayeti soruşturmasında güvenlik kameraları incelemeye alındı

05.10.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışmadığının tespiti üzerine, olayın yaşandığı mekanın kameralarını detaylı incelenmesi için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderen savcılık, sistem arızası mı yoksa fiziki bir müdahale mi olduğunu araştırıyor

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrolle serbest bırakılan şüpheliler G.G. ve J.E'nin tutuklanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi, mahkemece reddedildi.

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, olayın yaşandığı mekanın kameralarının çalışmadığının tespit etti. Bunun üzerine kameralar detaylı incelenmesi için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderildi.

Kameraların, sistem arızası mı yoksa olaydan sonra fiziki bir müdahale sonucu mu çalışmadığını araştıran savcılık, çevredeki olay yerini gören güvenlik kameralarının da kayıtlarına el koydu.

Şüphelilerin saç ve tırnaklarından alınan DNA örneklerinin, maktulün doku örnekleriyle karşılaştırılması için ilgili kurumlara müzekkere yazan savcılık, suçta kullanılan bardaktaki parmak izinin tespiti için de Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına talimat verdi.

Olay günü mekanda olan kişilerin ifade alma işlemlerinin devam ettiği soruşturmada, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporların gelmesi ve dijital incelemelerin ardından, iddianamenin hazırlanacağı belirtildi.

- Olay

Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, sahnedeki müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, bardak kırığıyla boğazından ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.G, S.S. ve İ.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, J.E. ile G.G. "haftada bir kollukta imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'ya yağlı güreş tesisiAnkara'ya yağlı güreş tesisi
Erzurum'da servis araçları çarpıştı, 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandıErzurum'da servis araçları çarpıştı, 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandı
Tekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldüTekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
cinayet soruşturma ankara cumhuriyet başsavcılığı

Ankara Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
05:19
Sabah
06:41
Öğle
12:42
İkindi
15:57
Akşam
18:33
Yatsı
19:51
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.