Müzisyenler için kampanya başlatan Haluk Levent duyurdu! Aleyna Tilki'nin sahne kostümü 30 bin TL'ye satıldı

AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, ekonomik sıkıntılar yaşayan müzisyenler için destek kampanyası başlattıklarını duyurmuştu. Ünlü şarkıcının açıklamasından sonra Aleyna Tilki de müzisyenler için harekete geçti. Levent, Twitter hesabından, "Ve enteresan bir gelişme! Aleyna Tilki aradı. 'Haluk abiciğim sahnede giydiğim kostümlerimi satmak istiyorum. O parayı da kampanya yaptığınız müzisyenler için kullanmak istiyorum' dedi." mesajını paylaştı.

"TÜRKİYE BİR TANE VAR"

Haluk Levent, Twitter hesabından Aleyna Tilki'nin sahne kostümünü açık arttırmayla satışa çıkardı.

Levent paylaşımında "Sevgili Aleyna Tilki'nin çok değerli sahne kostümü. Türkiye’de 1 tane. 10 dakika süre var. Kim ki en yüksek fiyatı verir bu kostüm Aleyna Tilki imzalı olacak ve ona gidecek. Elde edilen gelir müzisyenlere fatura desteği olacak" paylaşımını yaptı.

Levent daha sonra ise Haluk Levent "Sevgili Sabri Gülel yazdı. Aradım konuştuk. 'Abi kızım Aleyna’yı çok seviyor. Zaten yardımda da bulunacaktım. Vesile oldu. Yarın faturalar için 30 bin TL yatırıyorum' dedi" paylaşımıyla kostümün satıldığını duyurdu.





