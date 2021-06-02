MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müzisyenler için kampanya başlatan Haluk Levent duyurdu! Aleyna Tilki'nin sahne kostümü 30 bin TL'ye satıldı

Müzisyenler için kampanya başlatan Haluk Levent duyurdu! Aleyna Tilki'nin sahne kostümü 30 bin TL'ye satıldı

02.06.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP derneğinin kurucusu şarkıcı Haluk Levent, ekonomik sıkıntılar yaşayan müzisyenler için destek kampanyası başlattıklarını duyurdu. Levent'in, açıklamasından ardından genç şarkıcı Aleyna Tilki de müzisyenler için harekete geçti. Aleyna Tilki sahne kostümlerini satacağını açıkladı. Tilki'nin ilk kıyafeti ise 30 bin TL'ye satıldı.

Müzisyenler için kampanya başlatan Haluk Levent duyurdu! Aleyna Tilki'nin sahne kostümü 30 bin TL'ye satıldı

AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, ekonomik sıkıntılar yaşayan müzisyenler için destek kampanyası başlattıklarını duyurmuştu. Ünlü şarkıcının açıklamasından sonra Aleyna Tilki de müzisyenler için harekete geçti. Levent, Twitter hesabından, "Ve enteresan bir gelişme! Aleyna Tilki aradı. 'Haluk abiciğim sahnede giydiğim kostümlerimi satmak istiyorum. O parayı da kampanya yaptığınız müzisyenler için kullanmak istiyorum' dedi." mesajını paylaştı.

"TÜRKİYE BİR TANE VAR"

Haluk Levent, Twitter hesabından Aleyna Tilki'nin sahne kostümünü açık arttırmayla satışa çıkardı.

aleyna-konser-kapak_16_9_1540193588

Levent paylaşımında "Sevgili Aleyna Tilki'nin çok değerli sahne kostümü. Türkiye’de 1 tane. 10 dakika süre var. Kim ki en yüksek fiyatı verir bu kostüm Aleyna Tilki imzalı olacak ve ona gidecek. Elde edilen gelir müzisyenlere fatura desteği olacak" paylaşımını yaptı.

aleyna1

Levent daha sonra ise Haluk Levent "Sevgili Sabri Gülel yazdı. Aradım konuştuk. 'Abi kızım Aleyna’yı çok seviyor. Zaten yardımda da bulunacaktım. Vesile oldu. Yarın faturalar için 30 bin TL yatırıyorum' dedi" paylaşımıyla kostümün satıldığını duyurdu.

aleyna-tilki-nin-sahne-kostumu-dunyaca-unlu-11356756_391_amp

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ateş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyorAteş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyor
Şaşırtan paylaşım: Ben kudurttumŞaşırtan paylaşım: Ben kudurttum
Seren Serengil mor bikinisiyle şov yaptıSeren Serengil mor bikinisiyle şov yaptı
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Haluk Levent
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

Kuvvetli sağanak! Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Kuvvetli sağanak! Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

Ayağının koptuğunu kimse söyleyemedi

Ayağının koptuğunu kimse söyleyemedi

2 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

2 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Didem Soydan Galata sokaklarında sütyensiz!

Didem Soydan Galata sokaklarında sütyensiz!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Masumiyet bitti tatile çıktı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Masumiyet bitti tatile çıktı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Seksi dans şovu sırasında paylaştı! Ünlü futbolcuyu deşifre etti

Seksi dans şovu sırasında paylaştı! Ünlü futbolcuyu deşifre etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.