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Muzlu smoothie tarifi: Bitmeyen enerjinin kaynağı bulundu!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sadece 4 malzemeyle yapılmış muzlu smoothie tarifiyle karşınızdayız. Protein ve lif içeren bu nefis lezzet gün boyu enerji verecek!

Muzlu smoothie tarifi: Bitmeyen enerjinin kaynağı bulundu!

Zengin muz aromasıyla dolu ve iyi bir potasyum kaynağı olan muzlu smoothie tarifinin sizi gün boyu zinde tutacağından emin olabilirsiniz.

MUZLU SMOOTHIE TARİFİ

  • 1 su bardağı dilimlenmiş olgun muz (dondurulmuş olursa daha iyi olur)
  • ¼ fincan yoğurt
  • ¼ fincan süt (badem ya da yulaf sütü de olabilir)
  • ¼ çay kaşığı vanilya özü

MUZLU SMOOTHIE YAPILIŞI

  • Tüm malzemeleri bir karıştırıcıya yerleştirin. Pürüzsüz olana kadar karıştırın, istenen kıvama ulaşmak için gerekirse daha fazla süt ekleyin.
  • Dondurulmuş muz, smoothieyi koyulaştırmaya ve soğutmaya yardımcı olur. Muzunuz donmamışsa, smoothie'yi soğutmak için birkaç buz küpü ekleyebilirsiniz.
  • Hemen servis yapın.

MUZLU SMOOTHIE TARİFİNİ DENEMENİZ İÇİN 5 NEDEN

  • Size gün boyu enerji verecek ve kendinizi halsiz hissetmeyeceksiniz.
  • Çocuğunuzu severek tüketeceği vitamin deposu bir içecek.
  • Sadece dört basit malzemeye ve sadece beş dakikaya ihtiyacınız var.
  • Olgun muzları değerlendirmenin en güzel yolu.
  • Protein ve lif açısından zengin olması.

MUZLU SMOOTHIE TARİFİNİ NEFİS ÖNERİLERLE ZENGİNLEŞTİRİN

  • Muzlu smoothie'nizin besin değerini artırmak için karışımın içine bir çay kaşığı öğütülmüş keten tohumu veya chia tohumu ekleyebilirsiniz.
  • Daha doyurucu bir kahvaltı için 2-3 yemek kaşığı yulaf koyabilirsiniz.
  • Bir kaşık fıstık ezmesi veya badem ezmesi eklemek ise, muzlu smoothie'nin içindeki proteini artıracaktır.
  • Tarçın muzla iyi bir ikilidir, bu yüzden içine bir tutam tarçın koyabilirsiniz. Çikolatalı muz smoothie için bir çay kaşığı kakao ekleyebilirsiniz.
  • Daha tatlı bir muzlu smoothie istiyorsanız içine bir çay kaşığı bal ilave edebilirsiniz.

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