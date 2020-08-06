Muzlu smoothie tarifi: Bitmeyen enerjinin kaynağı bulundu!

Zengin muz aromasıyla dolu ve iyi bir potasyum kaynağı olan muzlu smoothie tarifinin sizi gün boyu zinde tutacağından emin olabilirsiniz.
MUZLU SMOOTHIE TARİFİ
- 1 su bardağı dilimlenmiş olgun muz (dondurulmuş olursa daha iyi olur)
- ¼ fincan yoğurt
- ¼ fincan süt (badem ya da yulaf sütü de olabilir)
- ¼ çay kaşığı vanilya özü
MUZLU SMOOTHIE YAPILIŞI
- Tüm malzemeleri bir karıştırıcıya yerleştirin. Pürüzsüz olana kadar karıştırın, istenen kıvama ulaşmak için gerekirse daha fazla süt ekleyin.
- Dondurulmuş muz, smoothieyi koyulaştırmaya ve soğutmaya yardımcı olur. Muzunuz donmamışsa, smoothie'yi soğutmak için birkaç buz küpü ekleyebilirsiniz.
- Hemen servis yapın.
MUZLU SMOOTHIE TARİFİNİ DENEMENİZ İÇİN 5 NEDEN
- Size gün boyu enerji verecek ve kendinizi halsiz hissetmeyeceksiniz.
- Çocuğunuzu severek tüketeceği vitamin deposu bir içecek.
- Sadece dört basit malzemeye ve sadece beş dakikaya ihtiyacınız var.
- Olgun muzları değerlendirmenin en güzel yolu.
- Protein ve lif açısından zengin olması.
MUZLU SMOOTHIE TARİFİNİ NEFİS ÖNERİLERLE ZENGİNLEŞTİRİN
- Muzlu smoothie'nizin besin değerini artırmak için karışımın içine bir çay kaşığı öğütülmüş keten tohumu veya chia tohumu ekleyebilirsiniz.
- Daha doyurucu bir kahvaltı için 2-3 yemek kaşığı yulaf koyabilirsiniz.
- Bir kaşık fıstık ezmesi veya badem ezmesi eklemek ise, muzlu smoothie'nin içindeki proteini artıracaktır.
- Tarçın muzla iyi bir ikilidir, bu yüzden içine bir tutam tarçın koyabilirsiniz. Çikolatalı muz smoothie için bir çay kaşığı kakao ekleyebilirsiniz.
- Daha tatlı bir muzlu smoothie istiyorsanız içine bir çay kaşığı bal ilave edebilirsiniz.
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