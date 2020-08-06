Muzlu smoothie tarifi: Bitmeyen enerjinin kaynağı bulundu!

Zengin muz aromasıyla dolu ve iyi bir potasyum kaynağı olan muzlu smoothie tarifinin sizi gün boyu zinde tutacağından emin olabilirsiniz.

MUZLU SMOOTHIE TARİFİ

1 su bardağı dilimlenmiş olgun muz (dondurulmuş olursa daha iyi olur)

¼ fincan yoğurt

¼ fincan süt (badem ya da yulaf sütü de olabilir)

¼ çay kaşığı vanilya özü

MUZLU SMOOTHIE YAPILIŞI

Tüm malzemeleri bir karıştırıcıya yerleştirin. Pürüzsüz olana kadar karıştırın, istenen kıvama ulaşmak için gerekirse daha fazla süt ekleyin.

Dondurulmuş muz, smoothieyi koyulaştırmaya ve soğutmaya yardımcı olur. Muzunuz donmamışsa, smoothie'yi soğutmak için birkaç buz küpü ekleyebilirsiniz.

Hemen servis yapın.

MUZLU SMOOTHIE TARİFİNİ DENEMENİZ İÇİN 5 NEDEN

Size gün boyu enerji verecek ve kendinizi halsiz hissetmeyeceksiniz.

Çocuğunuzu severek tüketeceği vitamin deposu bir içecek.

Sadece dört basit malzemeye ve sadece beş dakikaya ihtiyacınız var.

Olgun muzları değerlendirmenin en güzel yolu.

Protein ve lif açısından zengin olması.

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