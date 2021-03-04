Muzun faydaları arasında depresyonu önlemek de varmış!

Kilo vermek isteyenler için yenilemezler listesinde yer alan muz, pek çok kişi için tehdit unsuru gibi görülse de pek çok yararı sayesinde mutfaklardan eksik olmayan lezzetler arasında bulunur. Muz faydaları kadar lezzeti nedeniyle de tercih edilen bir meyvedir. Ancak dozunu kaçırmadan tüketmeye dikkat etmek gerekir. Peki faydaları saymakla bitmeyen muzun içinde neler bulunur? Pektin ve potasyum gibi liflerden zengin bir meyve olmasının yanı sıra vitamin C, B6 vitamini ve magnezyum gibi vücuda yararı dokunan besin değerleriyle de dikkat çeker. Bünyesinde bol miktarda antioksidan barındıran muz serbest radikaller ile mücadelede elinizi kuvvetlendirir ve hastalıklardan korunmanıza, onların oluşumuna sebep olan faktörleri engellemenize destek olur. Tüm bunların yanı sıra eğer hastaysanız semptomların daha hızlı kaybolmasını ve sizin daha çabuk iyileşmenizi de destekler. Depresyonu önlemekten enerji vermeye, kanserle mücadeleden diyabete kadar birçok faydası olan muzu düzenli olarak tüketmenizi tavsiye ediyoruz.

Muzun Faydaları 1. Kalp sağlığını destekler Muz kalp sağlığı açısından oldukça faydalı bir besindir. İçerisinde yer alan ve elektrolit mineral özelliğine sahip olan potasyum sayesinde günlük yaşam sırasında bedeninizde oluşan ve kötü etkiler gösteren elektriğin akıp gitmesi sağlanır. Bu sayede kalp sağlığınız korunur ve yaşam kaliteniz düşmeden hayata devam edersiniz. Diğer taraftan FDA tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada ise muzda yer alan bol miktardaki potasyum ile düşük seviyedeki sodyum sayesinde yüksek tansiyon hastalığına karşı daha güçlü bir kardiyovasküler sisteme sahip olabileceğiniz ortaya çıktı. 2. Enerji verir Tenis maçı seyrettiyseniz kesinlikle görmüşsünüzdür ki ne zaman mola verilse sporcular bir kenarda muz yemeye başlarlar. Birçok sporcunun düzenli olarak tükettiği meyve insana enerji veriyor ve yorgunluğa yönelik belirtilerin ortadan kaldırılmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca atletlerin dayanıklılık testlerinden geçmeleri için ihtiyaç duydukları vitamin, mineral ve düşük glisemikli karbonhidratların birçoğu muzda eşsiz bir biçimde yer alır.

Kolay taşınmasının yanı sıra cazip fiyatı ve güzel lezzeti ile muz adeta bir enerji deposudur. 2012'de gerçekleştirilen bir araştırma neticesinde ortaya çıkan sonuçlara göre üç saatlik bir yarış esnasında her çeyrek saatte bir, yarım muz yiyen sporcuların enerji seviyelerinin neredeyse hiç düşmediği gözlemlendi. 3. Kas kramplarını önler Başta sporcular olmak üzere yoğun hareket üzerine kurulu mesleğe sahip olan birçok kişinin en büyük korkusu kaslarda oluşabilecek olan kramplardır. Bu krampların en önemli sebeplerinden biri de bedendeki potasyum düzeyinin belli bir limitin altına düşmesidir. Eğer muzu yerseniz potasyum ihtiyacınızı giderebilir ve dolayısıyla kaslarda oluşabilecek krampların meydana çıkmasını engelleyebilirsiniz. 4. Depresyonun etkilerini azaltır ve ruh sağlığını korur Eğer hali hazırda depresif bir ruh hali içerisindeyseniz unutmayın ki doğru beslenme ile bu depresif ruh halinin etkilerini azaltmak mümkün. Muz da depresyonun etkilerini azaltmayı mümkün kılan triptophanı bünyesinde barındıran gıdalardan biridir. Meyvenin bünyesinde yer alan bu madde sayesinde bedendeki seratonin, beyinde bulunan nörotransmitterlere daha kolay bir şekilde iletilebilir. Bu işlem sağlandıktan sonra da beyin daha sağlıklı ve iyi koşullarda çalışmaya başlar ve kişi kendisini daha iyi hisseder.

Diğer taraftan muzun içerisinde yer alan B6 vitamini sayesinde uyku kaliteniz de artacağı için negatif ruh halinden daha kolay kurtulmanız mümkün olur. Sadece depresif ruh halinde olanlar için değil sağlıklı ruh durumunu korumak isteyenler için de muz önemli bir besin kaynağıdır. İleride yaşamanız muhtemel olan kötü olaylara karşı ruhsal direncinizi yüksek tutmak istiyorsanız düzenli olarak muz tüketmeye gayret gösterin. 5. Sindirimi destekler Lif bakımından oldukça zengin bir gıda olan muz, vücudunuzun fazla lif tükettiği durumlarda dengeyi sağlama konusunda önemli bir yardımcıdır. Günlük lif ihtiyacınızın onda birini karşılayan muz, sindirim sisteminizi destekler ve besinleri daha kolay sindirmenizi sağlayarak kendinizi daha rahat hissetmenizin önünü açar. Aynı zamanda sindirim sistemini kötü etkileyen çok yemek yeme eylemine karşı, bünyede yarattığı tokluk hissi ile aşırı kilo almanızın önüne geçer. 6. Görme yetisini korur Her ne kadar görme konusunda en ünlü gıda havuç olsa da muz da gözü koruyup görme yetisinin kaybolmamasını sağlayan maddeleri bünyesinde barındırıyor. Uluslararası Sağlık Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen çalışma ile ortaya çıkan verilere göre muzun bünyesinde yer alan A vitamini gözünüzü temel görme kaybı risklerinden korur ve görüş sisteminizin gelişmesini sağlar. Meyvenin bünyesinde yer alan A vitamininin diğer bir etkisi ise gözün çevresel faktörlerden korunmasını desteklemektir. Tıpkı diğer bazı besinler gibi muz da makula dejenerasyonunu durdurmaya yönelik bir etki gösterir.

7. Cilt sağlığını korur Muz cilt için de oldukça yararlı bir besin kaynağıdır. Muzun cilde faydalarına baktığımız zaman deride meydana gelen akne ve sedef gibi çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde kullanıldığını bile görüyoruz. Taze soyulmuş bir şekilde muzu hastalıktan etkilenmiş olan bölgeye sürerseniz ve bir süre bekletirseniz o bölgenin daha hızlı iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Bu tedaviden daha iyi sonuç almak için uygulamayı fazla güneş görmeyen bir yerde ve mümkünse yatarak yapmanız daha sağlıklı olabilir. 8. Çocuk gelişimine katkı sağlar Muzun bebeklere faydaları da vardır. Erken yaşlardan itibaren çocuğunuzun gelişiminin doğru sağlanmasını istiyorsanız onu doğru bir şekilde beslemeniz gerekir. Vitamin ve mineral açısından zengin bir yapıya sahip olan muzu bal ile karıştırılıp tüketildiği zamanlarda çocuklarınızın ateşini ve öksürüğünü azaltabilir. Göz sağlığından iç organların sağlığına kadar birçok alanda bedene katkı sunan muzu belirli aralıklarla aşırıya kaçmadan çocuklarınıza yedirmeye gayret gösterin. 9. Cinselliği güçlendirir Enerji veren bir besin olması sebebiyle muzun cinselliğe faydaları olduğu da belirtiliyor. Eğer partneriniz ya da siz, cinsel ilişki esnasında yoruluyorsanız ya da ilişki sona erdikten sonra kolay kolay normale dönemiyorsanız düzenli muz tüketerek bu durumun önüne geçebilirsiniz.