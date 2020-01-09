Muzun faydaları nelerdir? Her gün 2 muz yerseniz vücudunuza ne olur?

En fazla tüketilen meyveler arasında yerini alan muz, sağlığımız için oldukça değerli vitamin ve mineraller içermektedir. Muz tüketimi için kimi uzmanlar günde bir tane yenmesini öneriyor kimi uzmanlar da birden fazla tüketiminin sorun oluşturmayacağını belirtiyor. Biz de sizler için muzun faydalarını araştırırken günde 2 muz yediğinizde vücudunuzda neler olabileceğini de detaylandırdık.
Muzun içeriğindeki karbonhidrat, size daha fazla enerji verecektir. Üstelik tatlı şekerli atıştırmalıklar gibi sizi bir anda yükseltip ardından düşürmez. Muzun verdiği enerji vücut tarafından yavaşça emilir ve uzun süresi bir canlılık sağlar.
Hiç gecenin ortasında kas kramplarıyla uyandınız mı? Son derece korkunç olan bu kramplardan kurtulmak için muz yeme sıklığınızı artırabilirsiniz. İçerdiği potasyum sayesinde kasların kasılmasının önüne geçer.
Sıklıkla mide ekşimesi çekiyor musunuz? O zaman muzu mutlaka mutfağınızdan eksik etmemelisiniz. Mide ekşimesi başladığı anda muz yendiğinde, mide asidi nötralize olur ve hızlı bir şekilde midenin rahatlaması sağlanır.
Muz, lif bakımından zengin bir meyvedir. Bu sayede bağırsak hareketlerini hızlandırarak kabızlığın önüne geçer ve sağlıklı bir sindirim sistemine kavuşmayı sağlar.
Muzların tansiyonu düşürmesinin ve seni felç veya kalp krizi geçirmekten korumasının sebebi az sodyum ve çok potasyum içermesidir. Muz, kalp sağlığını korur.
Malzemeler:
2 yumurta
Bir muz
Bir çay kaşığı tarçın
Yapılışı:
İlk olarak, bir kasede muzu ezin. Sonra yumurtayı ekleyin ve her iki malzemeyi karışana kadar çırpma teli ile karıştırın.
Tarçın ekleyin ve tekrar karıştırın.
Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın. Karışımı dilediğiniz boyutlarda arkalı önlü olacak şekilde pişirin. Afiyet olsun.
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