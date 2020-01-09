Muzun faydaları nelerdir? Her gün 2 muz yerseniz vücudunuza ne olur?

En fazla tüketilen meyveler arasında yerini alan muz, sağlığımız için oldukça değerli vitamin ve mineraller içermektedir. Muz tüketimi için kimi uzmanlar günde bir tane yenmesini öneriyor kimi uzmanlar da birden fazla tüketiminin sorun oluşturmayacağını belirtiyor. Biz de sizler için muzun faydalarını araştırırken günde 2 muz yediğinizde vücudunuzda neler olabileceğini de detaylandırdık.

MUZUN FAYDALARI NELERDİR?

DAHA FAZLA ENERJİ!

Muzun içeriğindeki karbonhidrat, size daha fazla enerji verecektir. Üstelik tatlı şekerli atıştırmalıklar gibi sizi bir anda yükseltip ardından düşürmez. Muzun verdiği enerji vücut tarafından yavaşça emilir ve uzun süresi bir canlılık sağlar.

KAS KRAMPLARINI AZALTIR

Hiç gecenin ortasında kas kramplarıyla uyandınız mı? Son derece korkunç olan bu kramplardan kurtulmak için muz yeme sıklığınızı artırabilirsiniz. İçerdiği potasyum sayesinde kasların kasılmasının önüne geçer.

MİDE EKŞİMESİNİ AZALTIR

Sıklıkla mide ekşimesi çekiyor musunuz? O zaman muzu mutlaka mutfağınızdan eksik etmemelisiniz. Mide ekşimesi başladığı anda muz yendiğinde, mide asidi nötralize olur ve hızlı bir şekilde midenin rahatlaması sağlanır.