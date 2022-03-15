Myanmar’da cunta sınır ticaretinde Tayland para birimi kullanılmasını onadı

Myanmar’da askeri yönetim, sınır ticaretinde Tayland’ın resmi para birimi bahtı kullanmayı kabul ettiğini açıkladı.
Devlet Yönetim Konseyinden yapılan açıklamada, Tayland bahtı ile ödemelerin Myanmar Merkez Bankası tarafından belirlenen düzenlemelere göre çevrim içi yapılacağı belirtildi.
Myanmar’ın sınır ticaretinde diğer para birimlerinin doğrudan dönüşümünü genişleterek ABD dolarına olan bağımlılığını yüzde 70'e kadar azaltmayı amaçladığı kaydedildi.
Myanmar'ın Çin'den sonraki ikinci büyük ticaret ortağının Tayland olduğu belirtilerek, komşu ülkelerin Myanmar ticaret hacminin yüzde 70'ini oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.
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