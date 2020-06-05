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Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, cesur paylaşımlarına devam ediyor

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 05.06.2020 16:36 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor forması giyen Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk cesur paylaşımlarıyla büyülemeye devam ediyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Irina Moroziuk, bu sefer de spor salonundaki paylaşımıyla dikkat çekti.

Çaykur Rizespor'un formasını terleten Ukraynalı oyuncu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye ve adından söz ettirmeye devam ediyor.Moroziuk, koronavirüs pandemisiyle ilgili normalleşme sürecinde yeniden açılan spor salonuna giderken, buradan yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazandı.

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KULÜP BAŞKANI OLDU

Irına Moroziuk geçtiğimiz aylarda, ülkesi Ukrayna'da FC Lion kulübünün başkanı olmuştu. Moroziuk, bu gelişmeyle birlikte Ukrayna'da bir futbol kulübünün ilk kadın başkanı olma unvanını halen elinde bulunduruyor.

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UKRAYNA'DA YAŞIYOR

Eşi Mykola Çaykur Rizespor'da oynamasına rağmen kendisi Ukrayna'da yaşayan Irina Moroziuk, sosyal medyayı aktif kullanmasıyla biliniyor.Irina Moroziuk'un Instagram'da 151 bin takipçisi bulunuyor.

ÇIPLAK FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Rize'nin yengesi olarak bilinen Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'un yarı çıplak pozu binlerce beğeni ve yorum almıştı.

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