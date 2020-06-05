Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, cesur paylaşımlarına devam ediyor

Çaykur Rizespor'un formasını terleten Ukraynalı oyuncu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye ve adından söz ettirmeye devam ediyor.Moroziuk, koronavirüs pandemisiyle ilgili normalleşme sürecinde yeniden açılan spor salonuna giderken, buradan yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazandı.
Irına Moroziuk geçtiğimiz aylarda, ülkesi Ukrayna'da FC Lion kulübünün başkanı olmuştu. Moroziuk, bu gelişmeyle birlikte Ukrayna'da bir futbol kulübünün ilk kadın başkanı olma unvanını halen elinde bulunduruyor.
Eşi Mykola Çaykur Rizespor'da oynamasına rağmen kendisi Ukrayna'da yaşayan Irina Moroziuk, sosyal medyayı aktif kullanmasıyla biliniyor.Irina Moroziuk'un Instagram'da 151 bin takipçisi bulunuyor.
Rize'nin yengesi olarak bilinen Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'un yarı çıplak pozu binlerce beğeni ve yorum almıştı.
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