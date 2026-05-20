Dursun Özbek ile özel görüşme yaptı! Barış Alper Yılmaz'a transfer sözü

Galatasaray’da sezon başında ayrılık ihtimaliyle gündeme gelen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yolculuğunda en kritik isimlerden biri oldu. Suudi Arabistan ekibi NEOM ile anlaşma aşamasına gelen milli futbolcu, yönetimin devreye girmesiyle takımda kalmıştı.

ÖZBEK’TEN AVRUPA SÖZÜ

Sezonun tamamlanmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yıldız futbolcu arasında dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Sarı-kırmızılı yönetimin, sezon başında gelen tekliflere rağmen takımda kalan Barış Alper’e teşekkür ettiği öğrenildi.

Özbek’in görüşmede milli futbolcuya, "Sezon başında yüksek tekliflere rağmen kalarak kazandığımız şampiyonlukta büyük pay sahibi oldun. Sana söz veriyorum. Bizim kabul edebileceğimiz seviyede bir teklif gelmesi halinde Avrupa'ya transferine izin vereceğim" dediği belirtildi.

PREMİER LİG EKİPLERİ TAKİPTE

Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz için özellikle İngiltere’den birçok takımın yakın takipte olduğu ifade edildi. Yeni sezonda yıldız oyuncunun Galatasaray’da devam edip etmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAY SAHİBİ

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 49 karşılaşmada görev aldı. Barış Alper, söz konusu maçlarda 12 gol atarken 16 da asist yaparak toplamda 28 gole doğrudan katkı verdi.