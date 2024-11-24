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MYNET ÖZEL | TFF'de çok sıcak saatler! Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu Salı günü olağanüstü toplantı istedi söyledikleri gündem olacak!

24.11.2024 18:44
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MYNET ÖZEL! Türkiye Futbol Federasyonunda hareketli saatler yaşanıyor. Kısa süre önce Mehmet Büyükekşi ile girdiği seçimden zaferle ayrılan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Salı günü TFF Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Hacıosmanoğlu'nun olağanüstü toplantıya çağırması istifa haberlerini beraberinde getirdi. TFF Başkanı istifa edeceği iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

MYNET ÖZEL | TFF'de çok sıcak saatler! Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu Salı günü olağanüstü toplantı istedi söyledikleri gündem olacak!
Mynet Özel Haber

Mynet'in ulaştığı bilgilere göre TFF'de sıcak gelişmeler var! Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 'çok değerli yol arkadaşlarım' diyerek başladığı mesajında, 'ölene kadar benim için dost kalacağınızı bilmenizi isterim' diyerek sözlerini noktaladı.

İŞTE BAŞKAN HACIOSMANOĞLU'NUN WHATSAPP KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKAN MESAJLAR

Mehmet Büyükekşi'nin yerine başkan seçilen Hacıosmanoğlu, genel kurul üyelerinin olduğu gruba bir mesaj göndererek önemli bir çıkış yaptı! İşte o mesajlardan dikkat çeken kısımlar...

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- 58 YAŞINDAYIM, HAYAT MÜCADELEMİ SOKAKLARDAN BAŞLAYARAK TEK BAŞIMA VERDİM

- ALÇAKLARA HAK ETTİKLERİ CEVAPLERI BU KOLTUKTA OTURDUKÇA VEREMİYORUM

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "58 yaşındayım. Hayat mücadelemi sokaklardan başlayarak tek başıma verdim. Alçaklıklara, bu koltukta oturduğum sürece hak ettikleri cevabı veremiyorum. Yol arkadaşlarıma saygısızlık etmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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5 OY FARKLA SEÇİLMİŞTİ

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18 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Kurulu'nda İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi'yi geride bırakarak TFF'nin yeni başkanı seçilmişti. Yapılan seçimde Hacıosmanoğlu 134, Büyükekşi ise 129 oy toplamıştı. Hacıosmanoğlu'nun TFF Başkanlığı görevi, 2027 yılına kadar sürüyor.

İSTİFA İDDİLARINA YANIT VERDİ!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa ettiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Başkan Hacıosmanoğlu'nun konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir. Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım."

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