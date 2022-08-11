myvivoshop siparişlerinde vivo V Serisi'ne TWS kulaklık hediye

İSTANBUL (AA) - vivo, 10-31 Ağustos'ta gerçekleştirdiği yaz kampanyası kapsamında myvivoshop.com adresinden verilen V Serisi siparişlerinde kablosuz kulaklıklarını hediye ediyor.

Şirket açıklamasına göre, vivo, Türkiye'deki kullanıcılarına özel resmi satış kanalı myvivoshop.com için yeni bir kampanya başlattı. Tüketiciler, 10-31 Ağustos'ta myvivoshop.com üzerinden V Serisi'nden yapacakları telefon alışverişlerinde hediye olarak vivo kablosuz kulaklıklara da sahip olacak. vivo V23 5G telefon alan kullanıcılara TWS2 ANC kablosuz kulaklık, V21 ve V21e model tercih eden kullanıcılara ise yüksek performanslı TWS2e kulaklık hediye ediliyor.

Yaz kampanyası kapsamında, hediye TWS kulaklıkların yanı sıra myvivoshop'a üye olanlara özel 100 lira hediye çeki ve sevdikleri ürünleri myvivoshop sepetine eklemiş ancak henüz satın almamış müşterilere özel 200 lira değerinde hediye çeki fırsatları sunuluyor.

vivo V23 5G, güneş ışınlarına ve diğer UV ışını kaynaklarına maruz kaldığında renk değiştiren arka cam yüzeyi, 7.39 mm'lik çerçevesi ve gücünü havacılıkta kullanılan birinci sınıf alüminyumdan alan tek parça metal düz çerçevesi ile tasarımı yeniden tanımlıyor. vivo V23 5G, 2400x1080 piksel 6.4 inç full HD+ çözünürlüklü ve 90 Hz yenileme hızına sahip Amoled ekranı ve 50 MP geniş açılı otomatik odaklama özellikli çift ön kamerasıyla sunuluyor.

V23 5G telefon alan kullanıcılara hediye edilen TWS2 ANC kulaklık, 4,7 gram ağırlığı ve kulağa tam oturan tasarımı ile tüketicilere rahat bir kullanım imkanı tanıyor, gelişmiş akustik tasarımı, 12,2 mm'lik bas sistemi ve 40 dB "Gelişmiş Gürültü Önleme" özelliği ile kullanıcılara akıcı bir deneyim sağlıyor. Kullanıcılar, önemli bir telefon görüşmesi yaparken veya en sevdiği şarkıyı dinlerken tek dokunuşla dış dünyadan ayrılabiliyor, gürültü engelleme derecesini otomatik olarak ayarlayabiliyor veya şeffaflık modunu seçerek bulunduğu ortama dahil olabiliyor.

29 saatlik pil ömrüne sahip TWS 2 ANC kablosuz kulaklıklar, aktif gürültü önleme özelliği açıkken 4,1 saate, bu özellik kapalı olduğunda ise 7,3 saate kadar stüdyo kalitesinde ses deneyimi sunuyor.

vivo V21 serisi, kamera odaklı özellikleri ve avantajlarıyla tüketiciler için ideal telefonları sağlıyor. vivo V21, 44 MP OIS ön kamerası ve 64 MP OIS arka kamerası ile sunuluyor. V21e modeli ise profesyonel düzeyde fotoğrafçılık ve videografi yetenekleri sunan 44 MP AF ön kamera ve 64 MP HD arka kamera ile birlikte geliyor.

İnce bir tasarıma sahip olan her iki model de stabil videolar, güzel selfieler ve net gece sahneleri arayan kullanıcılar için seçenekler sunuyor.

vivo'nun gece selfie'si özellikli V21 ve V21e tercih eden kullanıcılarına hediye ettiği TWS2e kulaklığı; tek bir şarj ile 7,6 saat, şarj kutusuyla eşleştirildiğinde ise 30 saatlik uzun pil ömrüne sahip.

