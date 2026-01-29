N'Golo Kante'den haber var! Araplar önce reddetmişti şimdi Fenerbahçe'ye mesaj gönderdiler

Ara transfer döneminde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe orta saha takviyesi yapmayı planlarken gündemin 1 numaralı ismi N'Golo Kante.

FENERBAHÇE'YE MESAJ!

Sarı-lacivertliler, Al-Ittihad ile yaptığı ilk temaslardan sonuç alamazken kulübün Fenerbahçe'ye yeni bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu ile prensipte el sıkışırken kulüp tarafı ile bonservis konusunda anlaşamamıştı.

Fransız basınından L’Equipe’in aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Kante ile anlaşma sağlarken kulübü Al-Ittihad’a 4 milyon euroluk resmi teklif sundu.

"TEKLİFİ ARTIRIN"

Ancak Suudi Arabistan temsilcisi, başlangıçta yaklaşık 15 milyon euro olarak belirlediği bonservis bedelinde indirime gitmesine rağmen bu rakamı yeterli bulmadı ve Sarı-Lacivertliler'e mesaj gönderdi. Al-Ittihad yönetimi mesajında transferin gerçekleşmesi için bu teklifin yükseltilmesini talep etti.

Bu sezon Al-Ittihad formasıyla 25 resmi maçta görev alan N’Golo Kante, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesi Haziran ayında sona erecek ve transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Fenerbahçe cephesi ise mali şartları yeniden değerlendirerek pazarlık masasındaki hamlesini belirleyecek.