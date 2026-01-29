SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

N'Golo Kante'den haber var! Araplar önce reddetmişti şimdi Fenerbahçe'ye mesaj gönderdiler

Ara transferde orta saha arayışını sürdüren Fenerbahçe’nin önceliği N’Golo Kante oldu. Sarı-lacivertliler oyuncuyla prensipte anlaşırken Al-Ittihad’a 4 milyon euro teklif sundu. Suudi kulübü ise yapılan bu teklifin ardından Fenerbahçe yönetimine yeni bir mesaj gönderdiği öğrenildi. İşte detaylar...

N'Golo Kante'den haber var! Araplar önce reddetmişti şimdi Fenerbahçe'ye mesaj gönderdiler
Berker İşleyen

Ara transfer döneminde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe orta saha takviyesi yapmayı planlarken gündemin 1 numaralı ismi N'Golo Kante.

FENERBAHÇE'YE MESAJ!

N Golo Kante den haber var! Araplar önce reddetmişti şimdi Fenerbahçe ye mesaj gönderdiler 1

Sarı-lacivertliler, Al-Ittihad ile yaptığı ilk temaslardan sonuç alamazken kulübün Fenerbahçe'ye yeni bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu ile prensipte el sıkışırken kulüp tarafı ile bonservis konusunda anlaşamamıştı.

Fransız basınından L’Equipe’in aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Kante ile anlaşma sağlarken kulübü Al-Ittihad’a 4 milyon euroluk resmi teklif sundu.

"TEKLİFİ ARTIRIN"

N Golo Kante den haber var! Araplar önce reddetmişti şimdi Fenerbahçe ye mesaj gönderdiler 2

Ancak Suudi Arabistan temsilcisi, başlangıçta yaklaşık 15 milyon euro olarak belirlediği bonservis bedelinde indirime gitmesine rağmen bu rakamı yeterli bulmadı ve Sarı-Lacivertliler'e mesaj gönderdi. Al-Ittihad yönetimi mesajında transferin gerçekleşmesi için bu teklifin yükseltilmesini talep etti.

Bu sezon Al-Ittihad formasıyla 25 resmi maçta görev alan N’Golo Kante, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesi Haziran ayında sona erecek ve transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Fenerbahçe cephesi ise mali şartları yeniden değerlendirerek pazarlık masasındaki hamlesini belirleyecek.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
23:00
FCSB FCSB
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ettiBeşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
İşte Avrupa Ligi'nde F.Bahçe'nin muhtemel play-off rakipleri!İşte Avrupa Ligi'nde F.Bahçe'nin muhtemel play-off rakipleri!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika fenerbahçe N'Golo Kante
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.