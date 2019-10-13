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N'Golo Kante, Türkiye maçında oynayacak mı?

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 13.10.2019 22:03 | Son Güncelleme

Fransa, EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımız ile oynacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığı bulunan N'Golo Kante takımdan ayrı koşu yaptı. Kante'nin son durumu maç saatinde belli olacak.

N'Golo Kante, Türkiye maçında oynayacak mı?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında Türkiye'yi konuk edecek Fransa Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'ta teknik direktör Didier Deschamps yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu belirtildi.

Sakatlığı bulunan Chelsea'nin orta saha oyuncusu N'Golo Kante, antrenmanda takımdan ayrı koşu yaptı. Kante'nin son durumu maç saatinde belli olacak.

Teknik direktör Deschamps, Kante ile ilgili, "Türkiye maçına da kısa bir süre kaldı. Riske etmek istemiyorum, Türkiye maçında oynayabilir mi bilmiyorum" demişti. İzlanda maçında Kante'nin yokluğunda Moussa Sissoko forma giymişti.

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N'Golo Kante Fransa Türkiye

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