N'Golo Kante'yi taşıyan uçak İstanbul'a geldi! Fenerbahçe yıldızına kavuştu

Fenerbahçe'nin transferi için büyük uğraşlar verdiği N'Golo Kante sonunda İsatnbul'a geldi. Fransız yıldız ismi çok sayıda taraftar karşılaşamak için havaalanına geldi. İşte ilk görüntüler...

İSTANBUL'A GELDİ! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER...

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a indi.

KANTE'NİN İLK SÖZLERİ...

N'Golo Kante: "Merhaba Fenerbahçe!"

BÜYÜK COŞKU YAŞANDI...

Fenerbahçeliler, N'Golo Kante'yi havalimanında bekledi. İstanbul'a inen N’Golo Kante’yi bekleyen Fenerbahçe taraftarları büyük coşku içinde yıldız ismi karşılarken, Başkan Sadettin Saran için de tezahüratlar geldi.

FENERBAHÇE PAYLAŞMIŞTI

İMZA PARASI VE MAAŞI AÇIKLANDI!

Sarı-lacivertliler, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Kante'ye 14.4 milyon euro imza ücreti verecek. Kante, bu sezonun kalan kısmında 5.5 milyon euro ücret alacak.

Fransız yıldız, kalan iki sezonda ise 11 milyon euro yıllık ücret kazanacak.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu N'Golo Kante'nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya 14.400.000 Avro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 Avro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 Avro ücret ödenecektir."

FRANSA MİLLİ TAKIMINDAN PAYLAŞIM GELDİ!

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu için Fransa Milli Takım hesabından açıklama yapıldı...

"N’Golo Kanté, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. 65 kez milli formayı giyen oyuncumuz, birkaç hafta önce transfer edilen Matteo Guendouzi ile yeniden bir araya geleceği Avrupa'ya geri dönüyor."