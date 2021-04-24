N'koduou: Herkese şu mesajı vermek istiyorum, geri döndüm

90 dakika sonunda 3-1 kazanan Beşiktaş, 3 puana ulaşan taraf oldu. Siyah beyazlılar, bu sonucun ardından puanını 75 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

90 dakika sonunda 3-1 kazanan Beşiktaş, 3 puana ulaşan taraf oldu. Siyah beyazlılar, bu sonucun ardından puanını 75 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan N'Koudou "Bugün 3 puanı almak bizim için çok önemliydi. Ankaragücü maçında kötü oynadım, penaltı kaçırdım. Şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım. Herkese şu mesajı vermek istiyorum: Geri döndüm." dedi.

