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N'Koudou: Önce Fenerbahçe şimdi Galatasaray...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.01.2021 21:37 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı futbolcu N'koudou, Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçı değerlendirdi.

N'Koudou: Önce Fenerbahçe şimdi Galatasaray...

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta takımı adına bir gol kaydeden N'Koudou maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray karşısında galibiyeti hak ettiklerini ifade eden N'Koudou, "Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bu galibiyet önemliydi. Maça konsantre başladık. Saha şartları istediğimiz futbolu oynamaya izin vermedi. İlk yarıda çok mücadele odaklı bir oyun oldu. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Herkes birbiri için savaşıyor. Golü benim ya da başkasının atması önemli değildi. Önemli olan bu özel maçta 3 puanı almamızdı." dedi.

Derbi atmosferlerinin farklı olduğunun altını çizen N'Koudou: "Bu derbi atmosferleri farklıdır. Farklı oyunlar oluyor. Farklı savaşlar oluyor. Bu maçlara daha farklı hazırlanılır. İngiltere ve Fransa'da bu tarz maçları oynadım, oynamak güzel, kazanmak çok güzel" şeklinde konuştu.

Şampiyonluk konuşmak için henüz erken olduğunun altını çizen N'Koudou: "Fenerbahçe'yi deplasmanda, Galatasaray'ı burada yendik. İyi yoldayız, zirvedeyiz. Şampiyonluk konuşmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.

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