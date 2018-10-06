Nabil Dirar: Bir aslan asla ölmez

Fenerbahçe’de dün yapılan açıklamada Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe kadro dışı bırakılmıştı. Kadro dışı kalan oyunculardan Dirar bugün sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Faslı futbolcu, “Bir aslan asla ölmez” ifadelerini kullandı ve bu paylaşımını Mehmet Ekici ve Roberto Soldado da beğendi.
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