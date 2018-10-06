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Nabil Dirar: Bir aslan asla ölmez

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.10.2018 13:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin futbolcusu Nabil Dirar kadro dışı kalmasından dolayı yaptığı açıklamada, “Bir aslan asla ölmez” ifadelerini kullandı.

Nabil Dirar: Bir aslan asla ölmez

Fenerbahçe’de dün yapılan açıklamada Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe kadro dışı bırakılmıştı. Kadro dışı kalan oyunculardan Dirar bugün sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Faslı futbolcu, “Bir aslan asla ölmez” ifadelerini kullandı ve bu paylaşımını Mehmet Ekici ve Roberto Soldado da beğendi.

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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel'den ilk açıklamaFenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel'den ilk açıklama
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Anahtar Kelimeler:
nabil dirar Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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