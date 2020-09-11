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Nabil Dirar Fenerbahçe'den ayrılıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.09.2020 08:21 | Son Güncelleme

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de Nabil Dirar ile yollar ayrılıyor! Tecrübeli futbolcuya, Fransız ekiplerinden Toulouse talip oldu. Nabil Dirar, Fenerbahçe formasıyla 89 maçta forma giyerken 8 gol atıp 12 asist kaydetti.

Nabil Dirar Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe’nin yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Nabil Dirar, sarı - lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Ajansspor'da yer alan habere göre, 34 yaşındaki futbolcuya, bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse talip oldu. Fransız ekibi, Dirar için birkaç gün içinde resmi teklifi iletecek.


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