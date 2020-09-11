Nabil Dirar Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe’nin yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Nabil Dirar, sarı - lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor.
Ajansspor'da yer alan habere göre, 34 yaşındaki futbolcuya, bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse talip oldu. Fransız ekibi, Dirar için birkaç gün içinde resmi teklifi iletecek.
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