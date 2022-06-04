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NAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası Bodrum'da yapıldı

04.06.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası Bodrum'da yapıldı

National Athletic Committee (NAC) Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapıldı.

Bir otelde düzenlenen şampiyonaya, 16 ülkeden 250'ye yakın sporcu katıldı.

NAC International Türkiye Başkanı Murat Düzgören, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen federasyonlarından NAC'ın düzenlediği şampiyonaya katılımın fazla olmasından dolayı memnun olduklarını söyledi.

İlerleyen süreçte vücut geliştirme sporunu tanıtmaya yönelik birtakım çalışmalar yapacaklarını belirten Düzgören, "Dünyanın farklı ülkelerinde başarılar elde etmiş sporcularımız da bizimle birlikte. Bize yakın ilgi gösterdikleri için Bodrum halkına teşekkür ederiz." dedi.

Şampiyonada 16 kategorideki resmi sonuçların yarın açıklanacağı bildirildi.

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