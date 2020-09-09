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Nacer Chadli, Medipol Başakşehir yolunda

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.09.2020 20:01 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı sol kanat oyuncusu Nacer Chadli ile imza aşamasına geldi.

Nacer Chadli, Medipol Başakşehir yolunda

Oyuncunun menajeriyle anlaşma sağlayan Medipol Başakşehir yönetimi, futbolcunun kulübü Monaco ile de bonservis konusunda anlaştı. Chadli'nin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Nacer Chadli, geçen sezon Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden Anderlecht'te kiralık olarak forma giyerken, çıktığı 17 lig maçında 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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