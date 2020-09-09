Nacer Chadli, Medipol Başakşehir yolunda

Oyuncunun menajeriyle anlaşma sağlayan Medipol Başakşehir yönetimi, futbolcunun kulübü Monaco ile de bonservis konusunda anlaştı. Chadli'nin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Nacer Chadli, geçen sezon Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden Anderlecht'te kiralık olarak forma giyerken, çıktığı 17 lig maçında 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray'dan flaş açıklama!
Galatasaraylı yıldıza beklenmedik dev teklif!
Eşinin bikiniyle görüntülenmesini engelleyemedi...
Misli.com ile TFF arasında anlaşma
Sosa takımla birlikte çalıştı
Eran Zahavi'den F.Bahçe sözleri
Beşiktaş transferi resmen açıkladı
Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor
Beşiktaş transferde sona yaklaşıyor
Bayer Leverkusen'dan flaş transfer!
Okuyucu Yorumları 0 yorum