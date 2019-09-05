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Nadal, ABD Açık'ta yarı finalde

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 05.09.2019 09:41 | Son Güncelleme

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Rafael Nadal ve Matteo Berrettini, tek kadınlarda Bianca Andreescu yarı finale yükseldi.

Nadal, ABD Açık'ta yarı finalde

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Rafael Nadal ve Matteo Berrettini, tek kadınlarda da Bianca Andreescu yarı finale çıktı.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında 2 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, 20 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman ile karşılaştı.

Kariyerinde 3 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Nadal, 2 saat 46 dakika süren maçta rakibini 6-4, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını turnuvada sekizinci kez yarı finale yazdırdı.

24 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini, 13 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils'i 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek kariyerinin ilk grand slam yarı finaline yükseldi.

23 yaşındaki Berrettini, yarı finalde Nadal ile eşleşti. Tek kadınlarda 15 numaralı seribaşı Kanadalı Bianca Andreescu, 25 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens'i 3-6, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek kariyerinin ilk grand slam yarı final biletini aldı. 19 yaşındaki Andreescu, yarı finalde İsviçreli Belinda Bencic'in rakibi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Açık rafael nadal Matteo Berrettini Bianca Andreescu

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