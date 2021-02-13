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Nadal, Avustralya Açık'ta set vermeden 4. turda

13.02.2021 17:04 | Son Güncelleme:
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Nadal, Avustralya Açık'ta set vermeden 4. turda

Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seri başı Rafael Nadal, turnuvada 4. tura yükselme başarısı gösterdi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seri başı Rafael Nadal, dördüncü tura yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gününde korta çıkan İspanyol tenisçi Nadal, üçüncü tur mücadelesinde Büyük Britanyalı Cameron Norrie ile karşılaştı.

Nadal, dünya klasmanında 69. sırada yer alan rakibini 7-5, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenerek, son 16 raket arasına kaldı.

Turnuvadaki ilk üç maçını set vermeden alan İspanyol tenisçi, dördüncü turda 16 numaralı seri başı İtalyan Fabio Fognini ile karşılaşacak.

İki tenisçinin bugüne kadar oynadığı 16 maçın 12'sini Nadal kazandı.

BARTY VE SVITOLINA 4. TURDA

Kadınlarda 1 numaralı seri başı Ashleigh Barty ve 5 numaralı seri başı Elina Svitolina, 4. tura çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gününde korta çıkan Avustralyalı Barty, üçüncü tur mücadelesinde 29 numaralı seri başı Rus Ekaterina Alexandrova ile karşılaştı.

Maça servisini kırdırarak başlayan ancak çabuk toparlanan Barty, 80 dakika süren karşılaşmayı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak son 16 isim arasına kaldı.

5 numaralı seri başı Ukraynalı Elina Svitolina, 26 numaralı seri başı Kazak Yulia Putintseva'yı 6-4 ve 6-0'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.

Erkekler 9 numaralı seri başı İtalyan Matteo Berrettini de 19 numaralı seri başı Rus Karen Khachanov'u 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvada ilk kez 4. tur biletini aldı.

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